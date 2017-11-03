《X戰警》出櫃導演遭控指姦好友男友 威脅不准說

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢性醜聞近期可說是一天一爆，昨有一位名叫賈斯汀史密斯的男子於推特爆料，指出《X戰警》系列導演布萊恩辛格曾試圖「指姦」他，除了詳細描述過程，更說他被布萊恩威脅，但最後卻離奇刪除帳號。 布萊恩辛格被指控指姦好友男友。（翻攝IMDB）

曾大方出櫃的布萊恩辛格以《刺激驚爆點》一炮而紅，之後拍攝《X戰警》系列，捧紅了「金鋼狼」休傑克曼。爆料者賈斯汀史密斯在推特指出，男友是布萊恩好友，他曾被布萊恩要求要他的「重要部位」，當他拒絕後，布萊恩隨即要求要感受他的屁股。

賈斯汀表示：「我猶豫一下心軟了，以為他只會摸一下子，結果他快速地把手伸入我的牛仔褲和內褲裡，試圖把手指放到我體內，另一隻手硬壓在我的肩膀，所以我無法走開」，賈斯汀說自己被布萊恩侵入約1秒，之後才趕走他。

他說之後還被布萊恩威脅「最好不要告訴任何人」，全因「無論如何，沒有人會相信你」。他表示自己毫不猶豫地相信了布萊恩說的話，所以從來沒有將此事公諸於世，直到現在，並說望自己有勇氣早點說出口，也想藉此幫助其他正在掙扎受苦的人，不過他爆完料後，目前已刪除推特帳號。

這並非布萊恩辛格首度爆發性醜聞，他2014年也曾被31歲男子麥可伊根控告，指布萊恩強迫當年只有17歲的他口交。但布萊恩辛格否認，更痛斥「指控不實」。

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