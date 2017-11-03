柯以柔為3子咬牙撐 團購直播業績曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯以柔和廚師郭宗坤結婚6年，卻被捉包老公外遇，婚姻亮紅燈。攤開夫妻倆財務狀況來看，柯以柔網拍事業經營有聲有色，反觀老公郭宗坤本來日本料理店生意就普通，加上又在上海展店，財務吃緊，迫使柯以柔一肩扛起家計，拚了命地擠出時間在臉書上開團購，就是為了要給3個小孩好生活。名嘴粘嫦鈺日前曾在節目上爆料，稱柯以柔團購業績非常好，曾有廠商透過她要找柯以柔賣東西，想不到柯以柔檔期滿檔，價碼也驚人，1場約1小時多的直播要價10幾萬。

柯以柔臉書常有團購產品。（翻攝自臉書）柯以柔身為3寶媽，之前曾在節目曝光一天行程，從早上7點多開始，他就在家裡處理大小事，晚上還要抽出時間忙直播團購，直到半夜2點才能睡覺，讓張小燕驚呼不已：「她從來沒有放棄賺錢。」當時柯以柔就坦言養小孩很辛苦，3個小孩花費真的比較多。

此外，柯以柔喜歡投資，偏好買房來錢滾錢，傳她經手至少6間房，不停以小換大，想給家人更好居住環境，沒想到，這點卻造成夫妻彼此的壓力，2013年兩人上《康熙來了》，郭宗坤變臉說不能接受老婆「偷買房子」，柯以柔也知道這點，坦承隱瞞老公貸款金額，少報了500萬，不想給老公知道。

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