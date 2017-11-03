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遊泰必吃NARA Thai落腳台灣 必點這3道料理！

2017/11/03 09:00

NARA Thai Cuisine使用泰國進口咖哩秘方，呈現擁有泰魂的原汁原味。（NARA Thai Cuisine提供）〔記者凃盈如／台北報導〕旅泰必訪的泰式料理餐廳NARA Thai Cuisine，今天在遠東SOGO百貨台北店忠孝館11樓盛大開幕，72坪空間內提供90席座位，平均客單價約落在570元，由國內代理紐約早餐女王Sarabeth's、知名義大利料理Capricciosa的金田餐飲正式引進。

必點料理之一，瑪莎曼牛肉350元。（NARA Thai Cuisine提供）金田餐飲表示，由於NARA Thai Cuisine為國人旅泰必訪餐廳，經營團隊專程赴泰國品嚐，認為料理必受台灣饕客歡迎，便決定洽談引進。NARA Thai Cuisine由兩位熱衷料理的女性創立，講究擁有悠閒氛圍的用餐環境，擅長將泰國家常菜演繹為精緻泰國料理，重視甜鹹酸辣的味蕾平衡，深受全球饕客喜愛。迎接開幕，NARA Thai Cuisine於SOGO推出台灣獨家料理「椰絲香柚魚」，特別選用台灣麻豆產文旦作為開發台灣限定料理的主要食材，新鮮鱸魚去骨炸至金黃酥脆，淋上用文旦、薑絲、青蔥、鹹、甜醬油...等所調配的醬汁，柚香四溢，口感清爽，是必點料理，另外，擁有泰北傳統風味的「酥炸桑葉」搭配獨特醬料，也是台灣首見、首賣料理。必吃料理之二，酥炸桑葉，為台灣首見首賣料理。桑葉裹粉，油炸上色，特製海鮮辣醬混合豬絞肉和蝦丁做成沾料，鹹鮮香醬汁與酥脆口感結合，是必嚐的傳統泰北風味，200元。（NARA Thai Cuisine提供）必吃料理之三，台灣限定的椰絲香柚魚，特別使用台灣麻豆文旦入菜，480元。（NARA Thai Cuisine提供）

為了能夠讓海外分店能夠完整複製NARA Thai Cuisine美味料理，品牌特別從泰國進口NARA Thai Cuisine獨家配方咖哩。除了綠咖哩、紅咖哩和黃咖哩之外，也進口2011年被CNN評選為全球50大美食榜首的瑪莎曼咖哩（Massaman Curry），瑪莎曼咖哩據傳從中東傳入泰國，將兩地的香料互相搭配，香氣十足、溫醇濃厚，搭配軟嫩的牛肉更是絕配，是NARA Thai Cuisine不可錯過的餐點之一。台灣分店使用與泰國本店相同的食材及香料。（NARA Thai Cuisine提供）

11月3日～12月3日，開幕首月來店用餐Facebook打卡，出示畫面給服務人員，享單點泰式奶茶買一送一優惠。「洽泰儂」飲品，用泰式奶茶作為基底，深色蘭姆酒、巧克力香甜酒與泰式奶茶混合，最後擠上鮮奶油和撒上黑糖粉，入口香甜滑順，一飲入迷，240元。（NARA Thai Cuisine提供）「酸辣湯」飲品，把世界名湯冬蔭功湯變成一款令人陶醉的調酒，將南薑、檸檬葉和辣椒等香料壓出味道後加入伏特加和香茅茶，240元。（NARA Thai Cuisine提供）喝的芒果糯米，130元。 （NARA Thai Cuisine提供）團團圓圓（熱）， 120元。 （NARA Thai Cuisine提供）NARA Thai Cuisine除了講究料理技巧與原料之外，也十分著重擺盤及用餐環境，消費者可舒適優雅地嚐到家常又精緻的泰國料理。（記者凃盈如攝）

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