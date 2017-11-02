（影音）舒米恩小島簡單生活 下海竟遇鯊魚共游

〔記者許世穎／台北報導〕由導演陳潔瑤帶領台灣原住民音樂人舒米恩、保卜一同到南太平洋小島新喀里多尼亞拍攝的音樂紀錄片《漂流遇見你》，今舉行發布會，舒米恩透露當初在當地住了一個月，享受簡單的生活，「而且其實那裡很大，我還跑去游泳，結果游一游突然發現旁邊有鯊魚！」 音樂紀錄片《漂流遇見你》攝影展，舒米恩（右起）、導演陳潔瑤、Jean Paul、保卜。（記者胡舜翔攝）

除了紀錄片，導演陳潔瑤同時將2012年起，往返新喀里多尼亞，與當地原住民卡納克人相遇所累積下來的攝影作品集結，開辦「漂流．重逢：我在山藥島的日常午後」攝影展，完整呈現南太平洋小島上卡納克人的生活與文化。 音樂紀錄片《漂流遇見你》攝影展，舒米恩（左起）、導演陳潔瑤、Jean Paul、保卜。（記者胡舜翔攝）



導演陳潔瑤導演感性的說：「當年一起生活、一起拜訪許多部落，如今就像同學會一樣，大家兩年後又聚在一起。」2次造訪台灣的Jean Paul則開心能有機會與兩位遠道而來的音樂人交流，「能認識兩位帥氣、友善、厲害的音樂人是很棒的經驗，我們很快就有許多音樂、生活上的默契。」

回憶起當初到新喀里多尼亞，一行人正好碰上婚禮，按照習俗，會舉行近1個月的派對，舒米恩和保卜笑說「至少胖超過3公斤！」保卜也透露自己被誤認當地人都沒人理，反而舒米恩被搭訕，導演也爆料有2個女孩想跟舒米恩一起上車，最後因為要工作所以只好拒絕對方好意。

《漂流遇見你》將於明天在高雄電影節首映，舒米恩、保卜，與來自新喀里多尼亞的三位音樂人，17號還將在台北西門河岸留言紅樓展演廳，和觀眾一同欣賞台北唯一放映場，當天更要用音樂感染現場的觀眾，重現當年在南太平洋島嶼激盪出的美麗音符。之後則希望以集資方式，讓該片明年能順利登上大銀幕。

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