問題學生隻身闖黑幫 竟遭槍擊血流成河

〔記者許世穎／綜合報導〕曾在《玩命再劫》飾演神車手「寶貝」的安索艾格特，在新片《追兇》演出校園問題人物，面對好友莫名被槍殺，即使被黑幫恐嚇也堅持查出真相。他在片中隻身前往藥頭家一探究竟，卻不幸中槍血流成河，讓安索直呼：「很激動！一個普通高中生面對未知的危險明明很害怕，但為了好朋友還是硬上的心情，演來十分過癮。」 安索艾格特在《追兇》飾演問題人物，但好友莫名被槍殺激發他的正義感。（威視提供）

《追兇》改編自暢銷同名小說，找來安索艾格特與「超殺女」克蘿伊摩蕾茲合作演出，一開拍就造成熱烈討論，被喻為「青少年版《控制》」。安索艾格特在片中展現出多層次的演技，將帶領觀眾一起走進迷霧直至震撼結局。 安索艾格特（右）在《追兇》和克蘿伊摩蕾茲一同調查好友之死，卻陷入重重謎團。（威視提供）

電影描述安索艾格特與克蘿伊摩蕾茲的同班同學凱文，意外在打工的咖啡店被槍擊身亡，難以承受喪友之痛的他發現警方將以幫派尋仇殺人草率結案，校方則是召開大會暗示要全校同學對此事共同噤聲，講義氣的他不忍好友的悲劇命運，成為小鎮生活的短暫新聞焦點後默默消失，他決定挺身而出釐清真相，追兇過程緊張懸疑，甚至反遭黑幫首腦威脅利用運毒而身陷危險。《追兇》11月10日在台上映。

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