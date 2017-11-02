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（專訪）準金馬影后談遺憾 自爆這件事有點自卑

2017/11/02 23:11

〔記者許世穎／專訪〕57歲的香港影后惠英紅，今年以《血觀音》首度角逐金馬影后，笑說因為一直在工作，所以還沒開始緊張，「所有東西都還沒開始準備」。她出道超過40年，一度經歷低潮轉而從商，但以正能量面對挫折；提到人生中的遺憾，從小未上過正規教育的她表示確實有些自卑感。惠英紅（左）以《血觀音》首度角逐金馬影后。（双喜電影提供）

入圍公布當天，惠英紅仍在拍戲，直到香港的記者問起，她才知道自己入圍，「幾分鐘後換我的經理人打給我，我嚇一跳，因為沒有關鈴聲」，結果她當天正好在拍揪心感情戲，因為不想影響他人，還裝沒事。不會因為太高興而無法入戲？她說「我演了幾十年，平常心看待，而且馬上又得走戲」，第二天起來才看到一堆恭喜的訊息。惠英紅提到金馬獎相當有信心。（双喜電影提供）

惠英紅16歲就開始演戲，早期以打女形象發跡，後期面臨事業低潮，還讓她患上憂鬱症淡出銀幕。但她慶幸一路以來身邊很多貴人，「像是早期碰到午馬導演、張徹導演，還有李翰祥導演，後面一點就是《心魔》的導演何宇恆，他是我的恩人，也是我的好朋友」。

何宇恆在惠英紅最低潮時找上她，一開始她仍拒絕，「可是3年後他還是堅持找我，為我寫了《心魔》，那個時候沒人知道我會演，我躲起來，可是他相信我，當有一個人這麼相信你的時候，你會盡力去做」，果然該片讓她一舉拿下6個影后獎，也獲得金馬女配角肯定。

她坦言很容易情緒低落，但自豪永不放棄，「因為人生就是一個波浪，我上去下去很多次，每次最後的結果，就是會過去！」所以她適時充實自己，等機會來臨好好把握，「我有情緒病，但我會看著鏡子鼓勵自己、讓自己舒服，自我催眠，這個方法我也教給很多人」。

提到遺憾，惠英紅說沒有後悔過的演出，但坦言沒上過正規學校，「其實有一點自卑，但也有一點驕傲，因為我覺得我所學的不會比他們少！」至於金馬獎，她仍有自信，「我這幾年也有當評審，基本上能夠入圍的都已經非常棒，有時候要評哪一個最好真的不容易，但我依然有信心，因為做任何事情都要有自信，踏每一步才會穩！」

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