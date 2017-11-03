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挑一隻玩偶 猜你喜歡哪一國設計

2017/11/03 08:00

〔記者凃盈如／台北報導〕消費也能做愛心！IKEA宜家家居每年都會透過各種活動募集資金，來幫助弱勢兒童與其家庭，自2014年起，IKEA開始向全球的兒童募集創意繪畫，將他們的作品製成填充玩具（SAGOSKATT系列）在全球販售，所得也成為捐贈的一部分。IKEA向全球的兒童募集創意繪畫，將他們的作品製成填充玩具（SAGOSKATT系列）在全球販售，所得也成為捐贈的一部分。（IKEA提供）

今年SAGOSKATT系列步入第4屆，從全投稿的7萬件畫作中選出10款設計推出玩偶，每款都是小朋友揮灑的純真創意，包括沒有爪子與利牙的河馬鱷、長了獨角和彩虹翅膀的臘腸狗、笑咪咪的彩虹雲以及一隻名為「老虎」的獅子。台灣也有小朋友曾在2014年獲選，他所設計的老虎狗就是2015年全球販售的商品之一。宜家家居行銷總監程耀毅提到：「今年，除了IKEA基金會將持續捐款給世界各地需要幫助的兒童之外；在台灣，IKEA還會將兒童手繪系列SAGOSKATT的全數所得捐贈給台灣世界展望會，幫助台灣弱勢兒童有更美好的生活。」怪獸，設計者為8歲，來自南韓的秀雅（Su-ah），8歲。（IKEA提供）

今年IKEA從11月5日開始，在全台5店舉辦第4屆「小小設計家繪畫比賽」。12月中旬選出20件作品到國外參賽，最後全球將有5件雀屏中選的作品會被製作成2018年的SAGOSKATT系列填充玩具，於全世界販售，讓孩子們透過自己的力量幫助全世界更多的兒童。活動自11月5至12月3日，報名詳情請至IKEA官網各分店頁面，或至各店客服櫃台洽詢。彩虹雲的設計者，是來自美國、8歲的卡洛琳。（IKEA提供）河馬.鱷魚，設計者為10歲，來自德國的桑雅（Sonja）。（IKEA提供）貓頭鷹，設計者-保奈美（Honami），8歲，日本。（IKEA提供）可愛童趣的狐狸，設計者是來自澳洲、6歲的喬瑟夫。（IKEA提供）蜘蛛，設計者為9歲，來自波蘭的的修伯特（Hubert）。（IKEA提供）獅子，設計者是7歲、來自阿拉伯聯合大公國的軒恩（Shane）。（IKEA提供）孩子的原創稿件，筆觸純真富想像力。（IKEA提供）

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