楊永福個展 正是輕霞秋日好時光

〔記者凌美雪／台北報導〕「秋色對我來說，不是蕭瑟，而是豐美，是期待豐收！」畫家楊永福以「輕霞秋日」為題的油畫個展，以畫家既感性又知性的觀點，提供對於秋天全新而燦爛的視野。 楊永福作品〈雙喜〉。（國泰世華藝術中心提供）

楊永福說，台灣秋天日照偏南半球，色彩特別豐富，顏色也格外漂亮，而且天氣乾燥舒適，乾淨的天空，利於風景透視，「秋高氣爽」，特別適合寫生。

楊永福以西畫第一名畢業於師大美術系，之後就不斷在創作上精進，並於畫壇擁有出色的成績。作品多以本土題材為主，取材生活化，技法洗鍊平穩，因此，結構紮實、色彩豐富，畫面層次細膩優雅。 楊永福作品〈輕霞秋日〉。（國泰世華藝術中心提供）

新作〈雙喜〉以紅色為基調，再以靛青加紅，一層層堆疊出紅裡透紫、紅得發紫的背景，喜氣洋洋，紅得艷麗卻不落俗套，展現技法與色感的真功夫。全畫以清代女性嫁衣搭配喜鵲登枝，嫁衣上的紅也是以透明極薄塗層，一層層創造出布料反射光影細微而華麗的質感；而嫁衣與背景之間的金色楓葉，則是以真實的楓葉拓印後再貼上金箔，繁複的工序，只為呈現一季燦爛耀眼的金色光華。

楊永福個展，即日起在國泰世華藝術中心展出至11月25日。

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