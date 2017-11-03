不怕硬碰iPhone X！HTC U11+首創透視機身 五月天加持

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X今3日開賣，HTC首款全螢幕旗艦U11+不怕硬碰，昨日老神在在亮相，最大噱頭是首創的半透明背蓋設計，同時宣布再度由台灣天團五月天代言。 HTC 首款全螢幕旗艦U11+，單機售價1萬9900元起。（記者吳佩樺攝）

U11+是HTC宣布將部分手機研發團隊賣給Google後首款發表的高階手機，因此格外受到關注。6吋U11+不只主打18：9全螢幕，玻璃機身更大的賣點是「透視黑」版本為半透明背蓋，能看見手機內部的NFC線圈，但並非先前傳言的無線充電模組；U11+並不支援無線充電。HTC表示：「因為是半透明，設計人員對於美化手機內部結構下了很大的苦心。」 HTC U11+的透視黑，採用半透明設計，能看見手機內部的NFC結構。（記者吳佩樺攝） HTC U11+強調直覺性操作，例如在手機螢幕的任何位置，用手指往上滑，就能進入應用程式頁面。（記者吳佩樺攝）

此外，升級上代U11的側框感應技術，加入「側框啟動Edge Launcher」新功能，壓一下手機側框就能啟動快捷列，可自訂愛用程式或常用連絡人。

照相部分，主相機規格和U11相同，1,200萬畫素支援OIS光學防手震和快速對焦。前鏡頭雖然降為800萬畫素，但可拍85度廣角。其他配置高通S835處理器、Android 8.0系統；防水提升IP68，電池加大為3,930mAh，電力增加30%。 HTC U11+側框感應加入「側框啟動」功能，只要壓一下手機側框就能叫出快捷列。（記者吳佩樺攝）

目前U11+在全台HTC專賣店和自家網路商店已開放訂購，本周末起陸續出貨銷售。共64GB、128GB二版本，單機售價分別19,900、21,900元，首先上市黑色，藍色和討論度最高的透視黑要等第二波。 HTC U11+前鏡頭雖然降為800萬畫素，但可拍85度廣角。（記者吳佩樺攝） HTC U11+和U11一樣主打高音質，錄影可3D收音。（記者吳佩樺攝） HTC U11+有透視黑、藍和黑三色。（記者吳佩樺攝） HTC U11+再度由五月天代言。（相信音樂提供）

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