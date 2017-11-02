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（影音）蔡瑞月舞蹈節開幕 戴寶村宣讀《咱台灣人的歷史，要由咱台灣人來寫》宣言

2017/11/02 22:17

〔記者凌美雪／台北報導〕2017蔡瑞月國際舞蹈節今天開幕，台灣史學者戴寶村於開幕現場宣讀他親自撰寫的《咱台灣人的歷史，要由咱台灣人來寫》宣言，全文如下：

西太平洋上的美麗島—台灣，南島語族原住民長期在此生活，不同時期的移民陸續共構台灣社群，但在歷史長流中一再遭受殖民統治或外來政權支配，戰後歷經威權體制到民主化，卻仍難形塑自我與國際共認的國家身分，台灣人宛若無國之民，雖然面對長期的外交孤立，台灣人仍努力要活躍在世界舞台，期盼能成為世界公民和各國共同企起，這種打拼出頭天的意志，將是台灣立國的礎石。第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，戴寶村教授。（記者胡舜翔攝）

台灣史過去在「中華民族」、「中華民國」、「中華文化」三位一體的政治霸權兼文化霸權的氛圍下，被壓抑忽略扭曲，台灣史的研究與教育不足，導致國人歷史知識貧乏，人地關係疏離，世代記憶失繫，台灣認同意識薄弱，直到八○年代後期的民主化自由化本土化，才讓台灣史的研究與教學帶來轉機，也成為新年輕世代改革運動的思想動力。

過去的歷史常是菁英者、掌權者的歷史，當今則應是各地、人人皆有史，台灣人要致力於尋找歷史，發掘各種歷史資料，傳承歷史增強歷史教育，對歷史的充分認知，有助培養堅實的認同，進而改變歷史創造歷史，澳洲國家檔案館的名言: 「Your Story Our History（你的故事 咱的歷史）」是很好的借鏡。

今年是台灣史重要學者張炎憲（1947-2004）的七十歲冥誕，十月三日是他去世三週年紀念日，他終生奉獻於台灣史的研究推廣與實踐，尤其他的名言:「咱台灣人的歷史要由咱台灣人來寫」，充分彰顯尋史、傳史與創史的意義，更是他「治史起造台灣國」的理想，在紀念二二八事件七十週年與解嚴三十週年的尾聲，期盼吾人繼續舞動實踐歷史大業的步伐，開創台灣未來的新歷史。

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