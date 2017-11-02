（影音）蔡瑞月舞蹈節倡台灣人自己寫史：政府欠我們一個身份
2017/11/02 21:58
〔記者凌美雪／台北報導〕蔡瑞月國際舞蹈節今天開幕，今年重點舞作《那個時代》，為美國人權舞蹈大師埃立歐以人權鬥士鄭南榕為文本創作，蕭渥廷特別感念鄭南榕及已故台灣史學者張炎憲「把二二八傷痕歷史大剌剌從黑暗帶到陽光下」，並指出，張炎憲教授生前常常提醒學生，「如果你認識台灣奮鬥的歷史，才會以台灣人為榮，豎立台灣人的典範。你會引以為傲，體會出台灣精神的內涵是一部抗爭史，才不會大中國思想。」第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，撒烏瓦茲部落帶領與會嘉賓跳祝禱大會舞。（記者胡舜翔攝）
舞蹈節開幕繞行儀式圍繞著舞蹈社的圍牆走三圈，其上滿布台灣的歷史照片。蕭渥廷說，這面圍牆讓她想到以色列耶路撒冷的哭牆，那麼台灣到底有沒有哭牆？「我相信沒有，因為我們沒有歷史！」她感嘆，絕多大多數年輕人都對過去歷史記憶模糊，「如果政府沒給我們年輕人歷史的話，那就欠我們一個身份──那到底，我們是誰？」 第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，蕭靜文舞蹈團《那個時代》舞蹈表演。（記者胡舜翔攝）
第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，董事長蕭渥廷致詞。（記者胡舜翔攝）
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