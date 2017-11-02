周曉涵談往日情 前男友一指讓她森77

〔記者洪素津／台北報導〕周曉涵擔任紐約時尚包款品牌 orYANY派對特別嘉賓，周曉涵收藏的包包多達40個，而個性大剌剌的她，笑說喜歡貼心的男生，若男生主動幫忙背包包，分擔重量，會覺得對方非常體貼，但「前提是背大包包啦！若是小包包，那也太娘了！」還是會注意到交往對象的形象。 周曉涵出席orYANY開幕活動。（記者陳逸寬攝）

周曉涵也自曝曾遇過某任男友十分「大男人主義」，交往前聲明「不幫女生提包包」，周曉涵解釋有次她背著包包，正好鞋帶掉了，蹲下來綁鞋帶時，希望男友可以幫忙拿一下自己的手提包，結果對方只願意伸出一隻手指頭，勾著包包，還一臉嫌棄的模樣，周曉涵當時內心記上一筆，「拿一下會怎樣啦！」從此就沒再叫對方幫忙拿過。 周曉涵出席orYANY開幕活動。（記者陳逸寬攝）

雖然她最近忙著拍攝新戲，表示現在「不婚頭」，「工作很忙，其實沒時間想這些事。」而且她認為現在大家都保養得很好，外型看不太出來年紀，不會有「三十拉警報」的狀況。她表示以前會很排斥姐弟戀，現在倒是不會，「只是年紀還是不能差太多，主要還是要看心智年齡。」

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