今年冬季最浪漫音樂會 好萊塢班底訪台上演《冰雪奇緣》

《冰雪奇緣》電影音樂會，將由原聲音樂帶指揮提姆‧戴維斯親自率領好萊塢班底來台演出。（牛耳藝術提供）〔記者凌美雪／台北報導〕台灣樂迷在今年夏天由《樂來越愛你》電影音樂會陪伴，度過了一次優美的爵士夜；而在即將來到的冬天，更多人引頸期盼的《冰雪奇緣》電影音樂會，將由原聲音樂帶指揮提姆‧戴維斯（Tim Davies）親自率領4位好萊塢高顏值歌手，於全台北中南巡演，為耶誕季揭開浪漫序幕。

《冰雪奇緣》電影音樂會，將為耶誕季揭開溫馨浪漫序幕。（牛耳藝術提供）《冰雪奇緣》自2013年上映後，至今仍保持史上最賣座動畫片紀錄，主題曲〈Let it go〉更獲得第86屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲及第57屆葛萊美獎最佳影視原聲歌曲專輯獎。原聲帶持續熱賣的效應是，2014年，迪士尼推出了Frozen Sing-Along活動，讓歌手與觀眾在播放電影當中同步現場演唱，隔年再加入管弦樂團演奏。

規格不斷擴大升級，到了2015年，英國倫敦皇家亞伯特音樂廳進行了《冰雪奇緣》電影音樂會全球首演，接著到慕尼黑、阿布達比、巴塞隆納等地，巡演國家遍及全球，今年12月，台灣終於也獲得迪士尼獨家授權，將冰雪吹進國家音樂廳，以電影交響音樂會與觀眾一同歡度冬季。

《冰雪奇緣》至今仍保持史上最賣座動畫片紀錄，主題曲〈Let it go〉更是受歡迎。（牛耳藝術提供）提姆‧戴維斯同時也是《樂來越愛你》電影原聲音樂帶指揮，弭補上次未能來台的缺憾，由他率領來台演出的4位演唱者，都是好萊塢當紅的熱門電影、影集及音樂劇歌手，將分別飾唱艾莎、安娜、漢斯及雪寶的角色，並與NSO國家交響樂團及實驗合唱團共同演出。12月5、6日於台北國家音樂廳、12月9日在台中圓滿劇場，12月10日於台南文化中心。

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