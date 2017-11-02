限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）想念毛小孩...本土劇女星陳珮騏直播爆淚

2017/11/02 22:48

陳珮騏在戲劇中常飾演壞女人，現實中卻是愛狗人士。（翻攝自陳珮騏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳珮騏在八點檔連續劇中常飾演壞女人，給人最大的印象就是「恰查某」，每回都會遇到入戲很深的觀眾批評。不過常飾演壞女人的她，現實生活中其實是一位有愛心的「愛狗人士」，長期關心流浪動物，她今（2日）在臉書直播中向網友抒發內心感受，談起近3個月來，她收養的2隻毛小孩相繼過世，忍不住淚崩「我好想念女兒、我的小孩」直播中看起來相當難過，網友紛紛在底下留言為她加油打氣。

陳珮騏收養的毛小孩「珠珠」前幾日過世。（翻攝自陳珮騏臉書）

陳珮騏近年投身收養小型犬，其中她收養的毛小孩Phoebe和珠珠在她照顧之前，因得到腎臟炎、營養不良等問題遭棄養，不過經過她細心的照料下，2隻狗狗皆度過安祥的晚年。她表示在收養流浪狗前需要做很大的心理準備，因為她知道這些狗無法與她相處長久的歲月，就算如此，她仍執意要收養流浪狗，因為她認為自己可以幫助到部分的流浪狗，話語中不時流露出對小動物的關心。

陳珮騏在直播中泛紅眼眶，呼籲大家要「尊重生命」。（翻攝自陳珮騏臉書）

陳珮騏在直播中提到，很想念自己的毛小孩Phoebe及珠珠，好幾次都想流淚表示「我很想念我的女兒、很想念我的小孩！」並且提到收養流浪狗的原因，她認為流浪狗是需要幫助的，因為比起人狗更無法自救。還提到希望大家喜歡還沒被「整理」前流浪狗，不要只喜歡經過梳洗、打過疫苗的毛小孩，呼籲大家「收養」代替買賣，最後還哽咽表示「不要一時衝動養了一個生命」、「一定要為生命負起責任」，網友看了直播紛紛表示認同陳珮騏的想法，並且讚她是「最有愛心的女人」、「真正的愛狗人士」。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
柯以柔6年婚姻崩壞 清純小三正面照曝光 柯以柔6年婚姻崩壞 清純小三正面照曝光
2017/11/02 18:19
（更新）柯以柔尪是建中學霸？同學出面打臉是「惇敘商工」 （更新）柯以柔尪是建中學霸？同學出面打臉是「惇敘商工」
2017/11/02 14:22
雙宋低調度蜜月 章子怡老公高調直播婚禮恐挨告 雙宋低調度蜜月 章子怡老公高調直播婚禮恐挨告
2017/11/02 16:37
（影音）佩甄心疼柯以柔心上劃一刀 小禎暗插男方「很孬」 （影音）佩甄心疼柯以柔心上劃一刀 小禎暗插男方「很孬」
2017/11/02 14:55
利菁建議柯以柔放生腥夫 自爆和尪簽好協議書 利菁建議柯以柔放生腥夫 自爆和尪簽好協議書
2017/11/02 16:50
（影音）子瑜魅力無法擋！ TWICE爆料追求者跑來學校 （影音）子瑜魅力無法擋！ TWICE爆料追求者跑來學校
2017/11/02 17:16
柯以柔廚師尪偷吃 生活玩家諷「帥老公比較不會劈腿」 柯以柔廚師尪偷吃 生活玩家諷「帥老公比較不會劈腿」
2017/11/02 14:37
野生霍建華日本被捕獲 同框林心如甜蜜進食早餐 野生霍建華日本被捕獲 同框林心如甜蜜進食早餐
2017/11/02 15:30
諷刺！昔日為柯以柔貼心按腳 今卻成偷吃腥夫 諷刺！昔日為柯以柔貼心按腳 今卻成偷吃腥夫
2017/11/02 20:22
中國出動空拍機潛雙宋婚禮？ 韓警方：經查後是這國... 中國出動空拍機潛雙宋婚禮？ 韓警方：經查後是這國...
2017/11/02 18:25
提告婚禮偷拍案逆轉！ 宋仲基發聲了 提告婚禮偷拍案逆轉！ 宋仲基發聲了
2017/11/02 18:33
唐綺陽加持！金曲歌后攻蛋門票秒殺 唐綺陽加持！金曲歌后攻蛋門票秒殺
2017/11/02 13:45
王令麟不玩了！東森國際以近38億出清電視股權 王令麟不玩了！東森國際以近38億出清電視股權
2017/11/02 19:50
尪10年前就謊報學歷 柯以柔6年來被蒙在鼓裡 尪10年前就謊報學歷 柯以柔6年來被蒙在鼓裡
2017/11/02 18:43
崔佩儀52歲老公還想生 兒子堅決說NO原因是... 崔佩儀52歲老公還想生 兒子堅決說NO原因是...
2017/11/02 21:43
柯以柔老公哭求給機會 嘴硬沒外遇只認學歷造假 柯以柔老公哭求給機會 嘴硬沒外遇只認學歷造假
2017/11/02 23:05
《兩天一夜》結兄弟情 鄭俊英見不到金柱赫遺容淚崩 《兩天一夜》結兄弟情 鄭俊英見不到金柱赫遺容淚崩
2017/11/02 17:30
（影音）不用敲碗了！ 女王張惠妹挾新專輯回歸 （影音）不用敲碗了！ 女王張惠妹挾新專輯回歸
2017/11/02 16:13
捕獲野生瑪丹娜 身家240億素顏搭經濟艙 捕獲野生瑪丹娜 身家240億素顏搭經濟艙
2017/11/02 19:46
柯以柔學學！女星甩偷吃夫 覓第二春住5億愛巢 柯以柔學學！女星甩偷吃夫 覓第二春住5億愛巢
2017/11/02 13:54
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.