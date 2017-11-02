（影音）想念毛小孩...本土劇女星陳珮騏直播爆淚

陳珮騏在戲劇中常飾演壞女人，現實中卻是愛狗人士。（翻攝自陳珮騏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳珮騏在八點檔連續劇中常飾演壞女人，給人最大的印象就是「恰查某」，每回都會遇到入戲很深的觀眾批評。不過常飾演壞女人的她，現實生活中其實是一位有愛心的「愛狗人士」，長期關心流浪動物，她今（2日）在臉書直播中向網友抒發內心感受，談起近3個月來，她收養的2隻毛小孩相繼過世，忍不住淚崩「我好想念女兒、我的小孩」直播中看起來相當難過，網友紛紛在底下留言為她加油打氣。

陳珮騏收養的毛小孩「珠珠」前幾日過世。（翻攝自陳珮騏臉書）

陳珮騏近年投身收養小型犬，其中她收養的毛小孩Phoebe和珠珠在她照顧之前，因得到腎臟炎、營養不良等問題遭棄養，不過經過她細心的照料下，2隻狗狗皆度過安祥的晚年。她表示在收養流浪狗前需要做很大的心理準備，因為她知道這些狗無法與她相處長久的歲月，就算如此，她仍執意要收養流浪狗，因為她認為自己可以幫助到部分的流浪狗，話語中不時流露出對小動物的關心。

陳珮騏在直播中泛紅眼眶，呼籲大家要「尊重生命」。（翻攝自陳珮騏臉書）

陳珮騏在直播中提到，很想念自己的毛小孩Phoebe及珠珠，好幾次都想流淚表示「我很想念我的女兒、很想念我的小孩！」並且提到收養流浪狗的原因，她認為流浪狗是需要幫助的，因為比起人狗更無法自救。還提到希望大家喜歡還沒被「整理」前流浪狗，不要只喜歡經過梳洗、打過疫苗的毛小孩，呼籲大家「收養」代替買賣，最後還哽咽表示「不要一時衝動養了一個生命」、「一定要為生命負起責任」，網友看了直播紛紛表示認同陳珮騏的想法，並且讚她是「最有愛心的女人」、「真正的愛狗人士」。

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