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首頁 > 婉君推

周曉涵不排斥姊弟戀 主動勾曹晏豪

2017/11/02 21:18

〔記者林欣若／台北報導〕周曉涵長了一張娃娃臉，讓人猜不出實際年齡，新戲與曹晏豪配對，現實生活中，曹晏豪小她兩歲，周曉涵說：「兩歲可以，之前連三部戲的男生都小我六歲。」她說以前排斥姊弟戀，現在覺得只要心智年齡相仿，年齡不是問題，她在片場也常逗處女座的曹晏豪，「因為他比較慢熱，那我不管在戲中還是實際生活中，我都是比較主動的女生，就想說趕快讓兩人的感情升溫。」周曉涵喜歡體貼的男生，不排斥姊弟戀。（orYANY 2提供）

她出席包包品牌orYANY 2活動，透露某任男友十分大男人主義，交往前聲明不幫女生提包包，有次她揹著包包正好鞋帶掉了，蹲下來綁鞋帶時，希望男友可以幫忙拿一下自己的手提包，結果對方只願意伸出一隻手指頭，勾著包包，還一臉嫌棄的模樣，從此就沒再叫對方幫忙拿過。

個性大剌剌的她，喜歡貼心的男生，若男生主動幫忙揹包包分擔重量，會覺得對方非常體貼，她笑說：「不過前提是背大包包啦，若是小包包，那也太娘了！」周曉涵喜歡觀察韓星在機場的穿搭時尚照片，最愛關注少女時代的潤娥和TWICE的台籍女孩子瑜。（orYANY 2提供）

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