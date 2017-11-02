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（影音）豐田迎向行者無界之未來 

2017/11/02 21:18

〔記者方維鐸／台北報導〕豐田汽車歡慶贊助奧運及殘奧，成為汽車產業唯一奧運頂級贊助商，本月開始推展”Start Your Impossible”活動，透過全新短片”Mobility for All行者無界”，說明豐田對未来的展望，影片以奧運、殘奧選手及不同年齡層之民眾與豐田一同克服移動方式的真人真事集結而成，除了展現豐田身為日系汽車大廠為人類提供未來智能移動的承諾之外，也再次強調豐田汽車挑戰自我及永不放棄的精神，希望能鼓勵世人突破障礙，實現夢想。豐田汽車認為移動對每個人來說皆有不同的定義，而幫助全民實現自由移動是豐田肩負的使命，”Start Your Impossible”活動網站也介紹了一系列豐田為了”Mobility for All行者無界”所開發的概念車款及智能移動器具，後續豐田汽車也會陸續釋出”Start Your Impossible”相關活動及資訊。豐田啟動Start Your Impossible全球行銷活動。（和泰汽車提供）

相關影片：（影片擷取自YouTube，如被移除請見諒）

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