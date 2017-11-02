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首頁 > 婉君推

頂高溫狂奔14小時！女星累慘脫到剩運動內衣

2017/11/02 21:14

〔記者翁子涵／台北報導〕閻奕格新專輯第2波主打《我有我自己》，找來師姐田馥甄的創作團隊，打造當年她在《星光大道》踢館的搖滾風格，讓她開心直喊：「終於可以放肆吶喊一下！」不過這支MV卻讓她吃足苦頭，不僅要在34度穿超厚冬裝狂奔100趟，一度暈眩中暑，腳後跟也因此破皮、起水泡，相當犧牲。閻奕格新歌《我有我自己》走搖滾風。（華研唱片提供）

MV中，閻奕格頂著34度高溫、身穿厚冬裝，在陽明山及白沙灣上狂奔，導演為了要讓畫面完美，甚至出動空拍機、職業直排輪國手攝影師跟跑拍攝，一整天14個小時下來跑了超過百趟，讓閻奕格累慘，更一度脫到只剩運動內衣，笑喊：「實在跑太久、太熱了，我顧不得車上還有別人，只能脫了。」閻奕格在MV中，頂著34度高溫、身穿厚冬裝。（華研唱片提供）

事實上，拍攝MV前她才剛從東京返台，睡不到2小時就上工，腳踩20公分恨天高的她，腳後跟磨出一大片破皮、起水泡，腳趾甲也斷裂，腳掌還腫了4天，不過她仍努中作樂笑說：「很有成就感，把一整個禮拜的份量都跑完了，超開心！」

閻奕格11月11日「光棍節」也將在台北西門紅樓前廣場舉辦簽唱會，號召單身的歌迷一起到現場同樂。

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