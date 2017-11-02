（專訪）金牌李智凱臉臭1年 黃克強死亡邊緣痛哭3回

〔記者賀靜賢／專訪〕紀錄片《翻滾吧！男人》是「翻滾三部曲」完結篇，體操國手李智凱、黃克強由「男孩」蛻變「男人」，12年來兩人堅守體操「戰場」，苦練型的菜市場凱搖身成金牌凱，天才型的黃克強自嘲落後成「萬年老二」。兩人形容彼此關係亦友亦敵，相談之間則見相知相惜。 翻滾吧男人專訪，左起黃克強、李智凱。（記者潘少棠攝）

李智凱用「妙」形容兩人關係，「我們從小是同學、朋友，當選手後常一起生活，上場又變敵人，會互相較勁比動作。」愛臭屁的黃克強比李智凱開朗活潑，但他稱讚李智凱比自己成熟懂事，「他很早就跟著教練去桃園，我留在羅東當孩子王，再一起上場時，智凱竟然變這麼強，我變成了萬年老二。」黃克強不諱言，除了賽事，他的目標就是：「超越李智凱」。

李智凱在世大運為台灣奪金後，又在全運會摘金，立志一路前進2020東京奧運，當成最後一役；導演林育賢在片中則一路記錄他在2016里約奧運前受傷、開刀和表現重挫的難關，更發現直至世大運摘金前，「李智凱幾乎沒有笑過」。李智凱看了全片也只得承認自己「臉好臭」，他很感動人生的成長歷程因《翻滾》而被記錄，現在的自己「終於找到比賽的節奏」，放鬆的笑了！ 翻滾吧男人專訪，李智凱。（記者潘少棠攝）

林育賢開拍《翻滾吧！男人》時，黃克強正好進國家隊，理所當然成了片中另一「主角」。沒想到，由吊車尾成績緊追而上之際，他卻在世大運前患EB病毒而迫退出。黃克強鏡頭前臭屁、搞笑是片中的笑梗，但他透露患病時「走路痛、舉手痛，連躺著都痛」，「我覺得自己接近死亡邊緣，沒有這麼沮喪過，真的痛哭了3次。」一旁的李智凱有點不敢相信，回：「你哭？我怎麼都沒發現？」黃克強回：「怎麼能讓你發現！而且你週末都不在中心啊！」兩人互虧的兄弟情，也是《男人》的迷人之處！ 翻滾吧男人專訪，黃克強。（記者潘少棠攝）

林育賢歷經15年完成《翻滾》系列，由「男孩」、「阿信」到「男人」，林育賢以「命定、修煉」形容其心路歷程。在他眼中，《翻滾吧！男人》勵志又殘酷，「大家為世大運喝采，可能不知道李智凱是怎麼走過來的....黃克強原是世大運正選第一名，終於可以和李智凱以男人之姿在場上PK，又突然生病而出局....」、「這就是老天爺寫的劇本，比劇情片還戲劇性」。

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