新航全新客艙 打造更完善的飛航體驗

〔記者莊士賢／台北報導〕新加坡航空全新客艙將於12月起開始配置於新航空中巴士A380機隊上，以「個人專屬空間、體驗與眾不同」為主題的新航全新客艙，將提供旅客更多的空間與隱私，以及更完善的飛航服務。

全新的新航套房，每個套房都配置全平躺睡床，以及後仰角度可調整的皮椅，旅客可坐在皮椅上或躺在床上休息。（新航提供）新航全新客艙首先將配置於A380機隊，首架配置新客艙的是即將加入新航機隊之五架全新A380中的第一架，而新航也將針對現有14架A380進行改裝，讓新航所有A380機隊產品有一致性。新航全新客艙將配置四艙等、共471個座位，包括上層客艙的六個新航套房與78個商務艙座位，以及主客艙樓層的44個優選經濟艙與343個經濟艙座位。

新航全新的商務艙，兩張座椅中間的隔板可完全降下，讓兩張相隔的座椅變成雙人床。（新航提供）全新的新航套房每個套房都配置全平躺睡床，以及後仰角度可調整的皮椅，旅客可坐在皮椅上或躺在床上休息，不需將座椅由坐姿調整至平躺模式。針對成雙成對同行的旅客，走道最前面的兩個套房的睡床可轉換成雙人床，在不使用的時候臥床可完全收納起來，創造套房內更多的空間。另外，專屬套房旅客使用的兩間盥洗室，其中一間內建可以坐下來的梳妝櫃台，旅客使用更便利。

新航新的優選經濟艙，前後座椅間距達38吋，旅客有更寬的腿部伸展空間。（新航提供）全新的商務艙每張座椅後方的大型背板營造出有包覆的獨立感，提供旅客更多隱私，兩張商務艙座椅中間的隔板也可以完全降下，讓兩張相隔的座椅搖身變成雙人床，適合一起出遊的家庭旅客選用。另外，全新商務艙座椅具備碳纖維複合材質的外殼結構，更薄的基本結構讓座椅設計更加優化，並在座椅下方提供更多的置物空間，可以收納全尺寸登機箱與手提電腦包或手提包。

利用先進技術與人體工學原理設計打造的經濟艙座椅，提供旅客更多的腿部空間與背部支撐。（新航提供）新的優選經濟艙，前後座椅間距達38吋，旅客有更寬的腿部伸展空間，另外每張座椅配備有小腿腿靠與腳靠，還有供電插座、兩個USB連接阜、個人閱讀燈、雞尾酒桌，以及更多個人物品的收納空間。利用先進技術與人體工學原理設計打造的經濟艙座椅，提供旅客更多的腿部空間與背部支撐，頭靠可進行六向調整且配備可彎折側翼。另外，安裝在椅背螢幕下方且不會造成干擾的專利閱讀燈、收納個人隨身物品的個人置物空間、衣物掛鉤、座椅上的個人供電插座，以及符合人體工學且可調整位置的的腳靠設計等，也提供經濟艙旅客更舒適飛航體驗。

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