限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

新航全新客艙 打造更完善的飛航體驗

2017/11/02 20:24

〔記者莊士賢／台北報導〕新加坡航空全新客艙將於12月起開始配置於新航空中巴士A380機隊上，以「個人專屬空間、體驗與眾不同」為主題的新航全新客艙，將提供旅客更多的空間與隱私，以及更完善的飛航服務。

全新的新航套房，每個套房都配置全平躺睡床，以及後仰角度可調整的皮椅，旅客可坐在皮椅上或躺在床上休息。（新航提供）新航全新客艙首先將配置於A380機隊，首架配置新客艙的是即將加入新航機隊之五架全新A380中的第一架，而新航也將針對現有14架A380進行改裝，讓新航所有A380機隊產品有一致性。新航全新客艙將配置四艙等、共471個座位，包括上層客艙的六個新航套房與78個商務艙座位，以及主客艙樓層的44個優選經濟艙與343個經濟艙座位。

新航全新的商務艙，兩張座椅中間的隔板可完全降下，讓兩張相隔的座椅變成雙人床。（新航提供）全新的新航套房每個套房都配置全平躺睡床，以及後仰角度可調整的皮椅，旅客可坐在皮椅上或躺在床上休息，不需將座椅由坐姿調整至平躺模式。針對成雙成對同行的旅客，走道最前面的兩個套房的睡床可轉換成雙人床，在不使用的時候臥床可完全收納起來，創造套房內更多的空間。另外，專屬套房旅客使用的兩間盥洗室，其中一間內建可以坐下來的梳妝櫃台，旅客使用更便利。

新航新的優選經濟艙，前後座椅間距達38吋，旅客有更寬的腿部伸展空間。（新航提供）全新的商務艙每張座椅後方的大型背板營造出有包覆的獨立感，提供旅客更多隱私，兩張商務艙座椅中間的隔板也可以完全降下，讓兩張相隔的座椅搖身變成雙人床，適合一起出遊的家庭旅客選用。另外，全新商務艙座椅具備碳纖維複合材質的外殼結構，更薄的基本結構讓座椅設計更加優化，並在座椅下方提供更多的置物空間，可以收納全尺寸登機箱與手提電腦包或手提包。

利用先進技術與人體工學原理設計打造的經濟艙座椅，提供旅客更多的腿部空間與背部支撐。（新航提供）新的優選經濟艙，前後座椅間距達38吋，旅客有更寬的腿部伸展空間，另外每張座椅配備有小腿腿靠與腳靠，還有供電插座、兩個USB連接阜、個人閱讀燈、雞尾酒桌，以及更多個人物品的收納空間。利用先進技術與人體工學原理設計打造的經濟艙座椅，提供旅客更多的腿部空間與背部支撐，頭靠可進行六向調整且配備可彎折側翼。另外，安裝在椅背螢幕下方且不會造成干擾的專利閱讀燈、收納個人隨身物品的個人置物空間、衣物掛鉤、座椅上的個人供電插座，以及符合人體工學且可調整位置的的腳靠設計等，也提供經濟艙旅客更舒適飛航體驗。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
對質小三哭到失魂…柯以柔婚變超展開「不離了」 對質小三哭到失魂…柯以柔婚變超展開「不離了」
2017/11/02 13:37
（更新）柯以柔尪是建中學霸？同學出面打臉是「惇敘商工」 （更新）柯以柔尪是建中學霸？同學出面打臉是「惇敘商工」
2017/11/02 14:22
柯以柔6年婚姻崩壞 清純小三正面照曝光 柯以柔6年婚姻崩壞 清純小三正面照曝光
2017/11/02 18:19
柯以柔腥夫不僅是富二代 還是建中跳級學霸？ 柯以柔腥夫不僅是富二代 還是建中跳級學霸？
2017/11/02 12:38
金柱赫今早出殯 女友憔悴淚別摯愛 金柱赫今早出殯 女友憔悴淚別摯愛
2017/11/02 12:55
雙宋低調度蜜月 章子怡老公高調直播婚禮恐挨告 雙宋低調度蜜月 章子怡老公高調直播婚禮恐挨告
2017/11/02 16:37
（影音）佩甄心疼柯以柔心上劃一刀 小禎暗插男方「很孬」 （影音）佩甄心疼柯以柔心上劃一刀 小禎暗插男方「很孬」
2017/11/02 14:55
利菁建議柯以柔放生腥夫 自爆和尪簽好協議書 利菁建議柯以柔放生腥夫 自爆和尪簽好協議書
2017/11/02 16:50
雙宋低調一身黑 情侶LOOK赴歐度蜜月 雙宋低調一身黑 情侶LOOK赴歐度蜜月
2017/11/02 13:39
柯以柔廚師尪偷吃 生活玩家諷「帥老公比較不會劈腿」 柯以柔廚師尪偷吃 生活玩家諷「帥老公比較不會劈腿」
2017/11/02 14:37
張克帆安慰柯以柔 「她一直哭，哭的我心都快碎」 張克帆安慰柯以柔 「她一直哭，哭的我心都快碎」
2017/11/02 13:40
野生霍建華日本被捕獲 同框林心如甜蜜進食早餐 野生霍建華日本被捕獲 同框林心如甜蜜進食早餐
2017/11/02 15:30
（影音）子瑜魅力無法擋！ TWICE爆料追求者跑來學校 （影音）子瑜魅力無法擋！ TWICE爆料追求者跑來學校
2017/11/02 17:16
唐綺陽加持！金曲歌后攻蛋門票秒殺 唐綺陽加持！金曲歌后攻蛋門票秒殺
2017/11/02 13:45
中國出動空拍機潛雙宋婚禮？ 韓警方：經查後是這國... 中國出動空拍機潛雙宋婚禮？ 韓警方：經查後是這國...
2017/11/02 18:25
諷刺！昔日為柯以柔貼心按腳 今卻成偷吃腥夫 諷刺！昔日為柯以柔貼心按腳 今卻成偷吃腥夫
2017/11/02 20:22
尪10年前就謊報學歷 柯以柔6年來被蒙在鼓裡 尪10年前就謊報學歷 柯以柔6年來被蒙在鼓裡
2017/11/02 18:43
王令麟不玩了！東森國際以近38億出清電視股權 王令麟不玩了！東森國際以近38億出清電視股權
2017/11/02 19:50
爆乳人妻舔甜筒練國標 這樣獻出第一次 爆乳人妻舔甜筒練國標 這樣獻出第一次
2017/11/02 13:00
提告婚禮偷拍案逆轉！ 宋仲基發聲了 提告婚禮偷拍案逆轉！ 宋仲基發聲了
2017/11/02 18:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.