諷刺！昔日為柯以柔貼心按腳 今卻成偷吃腥夫

〔記者吳志偉／台北報導〕柯以柔與日本料理廚師郭宗坤6年婚姻生變，柯以柔在抓包老公與小三出國，又在小三家過夜後徹底崩潰，但她考量到3個兒女的未來，是否離婚暫無定論。不過回顧柯以柔與郭宗坤從相識、相戀過程，當年她還有男友時，郭宗坤就已經對她有好感，看到她帶當時的男友到餐廳吃飯時，還用「晴天霹靂」形容內心的衝擊。

據《壹週刊》報導，柯以柔2011年嫁給郭宗坤，隔年接受雜誌專訪，談到兩人的戀愛始末，她表示兩人交往前已認識5、6年，有一次與男友到郭宗坤的餐廳吃飯，當場令原本就愛慕她的郭宗坤心碎，原本打算放棄，沒多久知道她恢復單身，立刻開始積極追求。

兩人交往半年就決定結婚，柯以柔懷孕後發現郭宗坤除了「貼心」，心思也很敏捷，半夜看到她腳抽筋，立刻跳起來幫忙按摩，或是倒熱水為她止咳。兩人不但常上節目曬恩愛，柯以柔還提到自己與郭宗坤都特別愛玩臉書，會藉此「傳情」，例如下雨天時，郭宗坤會留言給她：「我喜歡下雨天，因為這樣就可以跟妳共撐一把傘。」今昔對照諷刺至極。 柯以柔（右）與日本料理廚師郭宗坤6年婚姻生變。（翻攝自臉書）

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