《小氣大財神》女星一衰15年 轉戰直播60天成百萬主播
2017/11/02 20:11
〔記者粘湘婉／台北報導〕由徐乃麟、曾國城主持的《小氣大財神》當年紅極一時，捧紅小天使韋茹及小惡魔湘瀅，女星夏天當年也曾擔任第一代小天使，她日前上張艾亞、姜寧主持的《女神情報局》時透露，18歲時加入少女團體zip，首張專輯就遇製作公司倒閉，簽給新經紀公司加入《小氣大財神》當助理主持，卻又遇工作人員瘋狂示愛，不堪其擾在2周內火速退出節目，星運浮沉近15年，直到近日才以購物台一姊身分轉戰直播，一躍成為百萬主播，擺脫15年衰運。夏天（右）錄《女神情報局》，與主持人張艾亞（中）、姜寧合影。（UP直播提供）
夏天在節目中透露，當時新公司安排她上《小氣大財神》當小天使助理主持，沒想到工作人員瘋狂對她示好，她不堪其擾錄了2周，馬上退出節目，轉往展場發展；3年後機會再度來臨，節目招募新一代小惡魔，她開心回鍋節目，節目卻過沒多就收攤，她成為唯一一位錄過第一集跟最後一集的助理主持，讓她直呼：「也太衰了吧。」夏天（右）18歲時以少女團體zip成員出道，首張專輯就遇上公司倒閉衰事。（UP直播提供）
心灰意冷的她，選擇轉戰購物台，意外登上購物台當紅一姐；近日進軍直播，也在短短2個月內，成為百萬主播，人生峰迴路轉，也讓主持人姜寧忍不住打趣，條條大路通羅馬，但夏天的羅馬要10幾年才能造成。夏天轉戰直播平台，短短2個月就躍升百萬主播。（UP直播提供）夏天當年曾擔任《小氣大財神》助理主持。
（UP直播提供）
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