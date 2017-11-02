吳怡霈一次打一百個？ 化身甜心主廚大啖美牛火鍋

〔記者馮亦寧／台北報導〕剛結束舞台劇演出的藝人吳怡霈趁著天氣轉涼，揪上百名鍋友一起享用美牛火鍋，也分享吃火鍋不胖的必勝心法！ 吳怡霈化身甜美小廚娘，透露私房菜絕招。（美國肉類出口協會提供）

吳怡霈說，她每個月至少吃2-3次火鍋，每一次必點美國霜降牛和美國無骨牛小排，原因是油花分布均勻跟肉質口感很棒。她一個人就可以吃掉2盤！

身為女藝人，吳怡霈也擔心吃過多怕胖，所以原則上盡量不喝湯、少蘸佐料也不吃其他加工製品，光吃原味搭配蔬菜。

吳怡霈平常靠料理紓壓，覺得會下廚的女人有一種獨特的吸引力，而且她也覺得冬天吃火鍋就是有一種特別幸福的感覺。吳怡霈的私房拿手菜就是：挑選0.1~0.2cm薄度的美牛肉片，清涮一下就可煮熟入口，加什麼湯底都很配！

美國肉類出口協會與全台160家火鍋業者攜手合作，即日起至11月底止，依各店家推出不同美牛火鍋優惠，還有機會抽中進口高級鍋具及總價值30萬元的好禮，讓吳怡霈樂得說：要多吃幾鍋才行。 吳怡霈與上百鍋友一起大啖美牛火鍋。（美國肉類出口協會提供）

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