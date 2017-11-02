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首頁 > 婉君推

親生放一邊 章子怡「想把所有的愛給繼女」

2017/11/02 21:13

章子怡（左）在節目中向小蘋果（右）表白，感動不少人。（翻攝自章子怡微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星女星章子怡憑著電影《臥虎藏龍》、《一代宗師》，躍升成為國際巨星。2015年，她與汪峰結婚，並於同年12月誕下女兒「醒醒」之後，對汪峰和舊愛葛薈婕所生女兒「小蘋果」熙熙也愛護有加，不過先前老公汪峰卻在節目上透露「小蘋果仍跟奶奶住一起」，當時章子怡遭網友質疑她與「小蘋果」之間的感情，事隔半年，章子怡在節目中表白「想把所有的愛都給她（小蘋果）」，讓現場觀眾熱淚盈眶，成功奪回好繼母形象。

章子怡（左二）常常在微博曬出一家四口溫馨合照。（翻攝自章子怡微博）章子怡在中國選秀節目《演員的誕生》擔任導師，她在最新一集預告中，談及自己的小女兒「醒醒」和大女兒「小蘋果」，她表示雖然小蘋果是汪峰與前女友葛薈婕所生的，但是她願意將所有的愛都給她（小蘋果），將繼女視如己出，她還一度講到激動落淚，感動現場不少觀眾。

章子怡去年12月為繼女「小蘋果」慶生，老公汪峰也在微博上傳和章子怡為大女兒慶祝11歲生日的天倫照，並說兩人像「最信任的朋友」，卻惹來小蘋果生母葛薈婕怒轟：「我不許妳拿著我的孩子來展示妳的母愛！」而章子怡近日再次展現慈母好形象，臆測又將引起葛薈婕的不滿。

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