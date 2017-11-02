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吳汶芳狂衝浪變黑碳 被公司下達「美白令」

2017/11/02 19:53

〔記者翁子涵／台北報導〕吳汶芳過去以歌曲《孤獨的總和》一炮而紅，清澈純淨的聲線令人印象深刻，時隔兩年她將發新輯，這次逆著來，先舉辦4場「美好」Live巡迴演唱會，加碼演唱新專輯曲目，讓歌迷票選決定她的主打歌，吳汶芳興奮說：「真的好期待！」

吳汶芳聲音清亮，睽違兩年將發新輯。（福茂唱片提供）這一年多來，吳汶芳除了創作外，也不停加強「Live」的磨鍊與經驗，這次在推出新專輯前夕，也將舉辦Live巡演，讓同時忙著錄音的她蠟燭兩頭繞，「這次的心情不是緊張，完全是期待，很期待表演給大家看！」也會選唱以前較少演唱的歌，勢必要讓歌迷耳朵懷孕。

吳汶芳因衝浪曬黑，遭公司下令美白。（福茂唱片提供）熱愛衝浪的她，日前也被公司同事發現越變越黑，「妳的聲音和歌曲這麼有靈氣，人一站出來竟然這麼黑，這搭嗎？！」下令要吳汶芳展開「美白計劃」，她只好開始積極美白，連跟朋友去海邊，也戴上帽子、口罩和穿長袖、長褲，讓她忍不住望海興嘆：「人家到海邊都是網美，我則是歐巴桑，包很緊！」

吳汶芳「美好」Live巡迴演唱會，將於11月4日中午12:00開售，詳情請洽iNDIEVOX及博客來。

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