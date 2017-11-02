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（影音）劉思涵尬混血男模 火辣纏綿唇印曝光

2017/11/02 19:31

劉思涵（右）與台英混血的男模林杰，有不少對手戲。（圖：種子）〔記者陽昕翰／台北報導〕劉思涵拍攝新歌《起承轉合》MV，戲癮爆發的她狂飆淚珠，與台英混血的帥氣男模林杰對戲，也有不少親密鏡頭，她談到：「我發現男主角林杰比我更害羞，所以如果兩人都繼續害羞下去，MV可能會拍不完，只好主動些！」

劉思涵哭戲一發不可收拾。（圖：種子）她與林杰扮演一對有緣無份的分手情侶，高潮迭起的一幕戲，她入戲太深投射了過往「自愛自受」的真實戀情，一時悲從中來痛哭失聲，眼淚就像斷了線的珍珠，增加了不少戲劇張力。

首次拍攝MV的林杰，遇到導演一開始就下猛藥，還得輕捧著劉思涵的雙頰，顯得相當害羞，其中劉思涵還得緊抱男方胸膛，將臉埋進他的胸口。

她也羞喊：「你看他胸口衣服上都還有我的唇印，是因為剛剛抱太緊了，唇形整個印在他胸口，最尷尬的是當他緊抱我的時候都聽得到他的呼吸、心跳聲，讓我被真實帶入了那個感情裡。」

劉思涵（右）與台英混血的男模林杰，有不少對手戲。（圖：種子）劉思涵11月11日將在後台Backstage Café，舉辦「不特別得很特別」新歌演唱會，購票可洽KKTIX。

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