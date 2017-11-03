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首頁 > 婉君推

時髦女孩咬一口粉嫩兔兔 包款變身下午茶小點

2017/11/03 08:30

台北W飯店與德國時尚品牌MCM聯名，此為白巧克力杏仁兔子馬卡龍，兔兔的腳底是令人感到幸福的杏仁糖。（台北W飯店提供）〔記者凃盈如／台北報導〕下午茶這樣吃，讓你成為社群的食尚領袖！台北W飯店攜手來自德國的前衛時尚品牌MCM，打造話題十足的「迷艷忘返」雙人下午茶套組。即日起至12月31日，每日下午2點半至5點半在31樓紫艷酒吧限量提供，每套1,800+10%，含10款甜鹹點、2人份茶飲、咖啡無限暢飲及4杯精選調酒。

迷你的「紅茶零錢包」，選用台東有機紅烏龍茶融入磅蛋糕中，外層是印上可愛兔子圖騰的白巧克力。（台北W飯店提供）來自德國的前衛品牌 MCM將秋天的簡約純淨融入今年秋冬新品，以柔和色彩與精細迷彩搭配MCM經典圖騰，並加入尼龍、鉚釘與軟呢元素增添優雅風采，替足跡遍布全球的時尚旅人設計經典前衛包款。台北W飯店行政主廚馬喬許 （Joshua Marshall） 及甜點師何玉梅將這些新品特色融入「迷艷忘返」雙人下午茶甜點之中，運用淡雅酒紅色、綠色及大地色系以及品牌經典圖騰，巧妙創作出白巧克力杏仁兔子馬卡龍、焦糖杏仁奶油行李箱、紅茶零錢包、金牌法芙娜咖啡奶油生巧克力等時尚單品，每款都是令人驚艷的精巧甜點。

台北W飯店xMCM推出「迷艷忘返」雙人下午茶組，多款恍如飾品配件的小點躍上下午茶餐桌。（台北W飯店提供）紫艷中餐廳米其林主廚鄔海明也從此次MCM秋冬新品汲取靈感，將簡約時尚卻不失貴氣的元素融入下午茶的特色中點，打造紅麴蝦餃、竹炭龍斑餃、紫艷鴨堡等精緻點心，時髦輕巧的可愛造型，勢必成為時髦女孩之間下一波熱門IG打卡主題。焦糖杏仁奶油行李箱，以焦糖杏仁奶油和MCM品牌經典圖騰打造，紮實鬆軟的口感和香甜不膩的氣息，為秋冬添上一抹甜。（台北W飯店提供）金牌法芙娜咖啡奶油生巧克力，將咖啡融入生巧克力之中，滑順綿密的口感濃縮在舌尖。（台北W飯店提供）各式甜點在餐盤上，譜寫秋日的時尚色調與甜蜜食感。（記者凃盈如攝）巧克力兔仔包，以口感紮實的饅頭皮包入香滑巧克力內餡，圓滾滾的兔子造型充份展現時尚童趣。（台北W飯店提供）紅麴蝦餃，將天然紅麴揉入蝦餃皮，包入滿滿的蝦仁，加入貢菜增添爽脆口感。蒸熟後形成晶瑩剔透的酒紅色蝦餃皮，放上一片金箔，華麗高貴。（台北W飯店提供）紫艷鴨堡，在嚐遍甜食後，以鹹香口感的平衡味蕾。內餡夾入紫艷招牌片皮鴨和炸腐皮，淋上自製蜜汁醬料。（台北W飯店提供）

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