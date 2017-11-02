（影音）老搭檔翻臉 玩命關頭9有巨石強森就沒「他」

泰瑞斯吉布森Tyrese Gibson最近負能量大爆炸。（翻攝自泰瑞斯吉布森IG）〔記者馮亦寧／台北報導〕泰瑞斯吉布森Tyrese Gibson跟巨石強森Dwayne Johnson都是《玩命關頭》系列電影老班底，但泰瑞吉布森日前在IG上頭毫不留情跟巨石強森嗆聲。

泰瑞斯吉布森跟保羅沃克都是從《玩命關頭2》就開始加入演出，他覺得自己比巨石強森更有理由主演《玩命關頭》系列電影。這次他在IG上像巨石強森嗆聲力道超猛，他形容巨石強森是「小丑」、「膽小鬼」，還暗指他服用類固醇。

（左起）泰瑞斯吉布森、馮迪索、巨石強森。（翻攝自泰瑞斯吉布森IG）在IG上頭，泰瑞斯的猛力砲火這麼寫著：「《玩命關頭》的忠實粉絲們，我要宣佈一個難過的消息，就是如果巨石強森要演《玩命關頭9》，那羅曼皮爾斯就不玩了，你毀了這個大家庭。」

雖然照片可以清楚看見馮迪索、泰瑞斯、巨石強森，但是卻酸溜溜說：「看看照片，是誰用手摟著我的肩膀，誰卻只會站在旁邊。」

泰瑞斯吉布森嗆聲有巨石強森就沒有他。（翻攝自泰瑞斯吉布森IG）《玩命關頭9》被電影公司延至2020年4月上映，2019年改推為巨石強森主演的《玩命關頭外傳》，這件事情讓泰瑞斯很不爽，之前就曾經鬧過說巨石強森接拍獨立電影就是分裂「家人」的行為，這次更進一步放話要退出《玩命關頭9》。

泰瑞斯最近情緒起伏大，他正在和前妻打官司，前妻不但控訴他虐童，還申請保護令，所以他已經兩個月沒見到女兒了。泰瑞斯昨（1）日在臉書上貼了一段聲淚俱下的影片，表示前妻對他的指控不實，他對身邊的人沒有伸出援手感到十分生氣。

相關影片：（影片取自臉書，如遭移除敬請見諒）

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