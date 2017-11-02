達斯汀霍夫曼涉性騷擾 第二名受害者出面

〔即時新聞／綜合報導〕現年80歲的奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman），驚爆曾對當時年僅17歲的實習製作助理杭特（Anna Graham Hunter）伸狼爪、開黃腔後，近期熱播電視劇《世紀天才》（Genius）女監製蓋特西歐尼斯（Wendy Riss Gatsiounis）也透露曾遭達斯汀霍夫曼「求歡」，還邀請共赴酒店。

綜合外媒報導，女編劇蓋特西歐尼斯透露，在1991年她僅20歲時，舞台劇劇本《A Darker Purpose》被當年53歲的達斯汀霍夫曼相中，想要拍成電影。

但當她與達斯汀霍夫曼開會時，卻被問：「在開始之前，我要問妳一個問題，你有沒有跟40歲以上的男人上過床？」蓋特西歐尼斯當時僅笑笑的迴避問題，但達斯汀霍夫曼仍不放棄，張開雙臂要求她「探索」他的身體，最後還邀她進酒店，但遭到拒絕。

被拒絕之後達斯汀霍夫曼透過友人，同時也是《窈窕淑男》（Tootsie）的編劇席斯格（Murray Schisgal）告訴蓋特西歐尼斯，「我們對你的劇本其實根本沒興趣」。

雖達斯汀霍夫曼有對較早爆出的杭特性騷擾事件了表歉意，但卻未針對第二位出面被害人說詞表達任何意見。

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