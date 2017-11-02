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五月天石頭飆上髮夾彎 李宗盛竟然偷偷...

2017/11/02 19:11

〔記者陽昕翰／台北報導〕愛心不落人後的李宗盛，號召五月天石頭、黃品源、張震嶽從台東鹿野出發，進行為期3天的「我們都會老花東騎行」，他們共騎了200公里，談到其中一段超難騎的上坡髮夾彎，黃品源透露：「想說石頭都可以了，我也可以，沒想到最後還是不行，後來我是牽上去的。」李宗盛受訪則透露：「其實我偷偷坐車上去。」其實只有石頭及張震嶽挑戰成功。李宗盛率領五月天石頭、黃品源、張震嶽為愛而騎不停歇。（圖：相信音樂）

他們身體力行，希望喚起社會大眾對花東的關注，以及對長者的關懷與照顧，李宗盛有感而發說：「前晚跟長者吃飯，他們的眼神令我感動，也讓我想寫一首歌叫《我那天去你家》，未來若我碰到花東人，會跟他們說我那天去你家。」

李宗盛（左2）、石頭（右2）與門諾醫院壽豐護理之家的老人互動。（相信音樂提供）今天他們一行人，騎完腳踏車後，再訪了門諾醫院的壽豐護理之家，不但陪著老人噓寒問暖，也餵食布丁給長輩吃，儘管身體疲憊，石頭仍說：「很感謝大哥，讓我在這個地方，可以為了這麼多人貢獻心力，今天騎一整天的車，身上有曬傷，但這些紅啊、曬傷是很驕傲！」

右起李宗盛率領張震嶽、黃品源、五月天石頭身體力行做公益。（相信音樂提供）
除了身上的曬傷，石頭更因騎腳踏車的姿勢，讓肩頸相當痠痛，黃品源則表示：「平常沒騎這麼長的路，絕對腳痠，但風景跟團隊的愛，會讓你忘記一些汗水，會讓你忘記腳有多累。」

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