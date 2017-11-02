第4萬名Gogoro車主誕生 10月份市佔率創紀錄達5.5％

為了慶祝這個重要的里程碑，Gogoro邀請4萬多名車主齊聚一堂，共同分享與Gogoro一起經歷過的美好回憶。（Gogoro提供）〔記者方維鐸／台北報導〕電動機車與電池交換站龍頭品牌 Gogoro 於今天宣布全台掛牌總數超過40,000輛，10月份全國機車市佔率達5.5%，連續3個月穩居台灣機車市場第4名位置。從2015上市至今，Gogoro車主總騎乘里程數高達1億公里，一共幫地球減少了一千萬多公斤的二氧化碳，相當於超過100萬顆樹的二氧化碳吸收量，為減緩地球暖化的速度帶來實質貢獻。

根據近日交通部105年機車使用狀況調查摘要分析指出，超過50%的機車車主未來考慮購買電動機車，Gogoro以續航力可達100公里的智慧雙輪，搭配以一公里一站密度為目標的電池交換站，更將滿足台灣騎車騎士對於電動機車的期待。

即日起至12月17日只要在Instagram上發出與Gogoro的精彩時刻照片，就有機會獲得價值3,400元的Gogoro品牌連帽外套或飛行夾克，甚至有機會登上Gogoro門市照片牆，將最美好的一刻持續傳遞，詳情請見活動網站：https://www.gogoro.com/tw/owner-community

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