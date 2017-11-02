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森那美起亞汽車榮獲第71屆金商獎

2017/11/02 18:44

森那美起亞汽車史貴能總裁以優良外商領導人身份獲中華民國蔡英文總統接見，晤談台灣及亞洲新興市場發展（中華民國總統府提供）〔記者方維鐸／台北報導〕KIA總代理森那美起亞汽車，自2014年底在台經營至今已滿三個年頭，秉持著母集團─森那美集團永續與創新經營的理念 （Developing Sustainable Future），在台不斷奠定森那美汽車集團企業基石與延伸經營觸角，涵蓋汽車進口、製造組裝、汽車品牌代理及零售業務等，同時期許未來能導入更多元化的汽車事業項目。

森那美起亞汽車持續投資在台設廠，創造在地汽車專業人材就業機會。（森那美起亞提供）挾帶著母集團擁有超過40年，於亞太地區10個國家，目前經營超過31個國際汽車品牌的豐厚經驗，森那美起亞汽車於今年甫獲得由全國商業總會頒發，有商界奧斯卡獎之稱的金商獎─最佳外商獎，肯定森那美起亞汽車，以國際經營的眼光進駐台灣，在地深耕投資的成績。總代理經銷森那美起亞汽車持續推進導入於風靡歐洲北美車市，與國際接軌的新世代KIA車款，同時，更不間斷拓展在台經營版圖，創造台灣專業汽車人才自生產至銷售服務、企劃管理等就業機會，以期與台灣在地共進，並一齊開擘更長遠、全面的未來。森那美起亞汽車持續拓展全台展示經銷與服務據點，目前全台已建置16座展示中心與21處服務據點。（森那美起亞提供）

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