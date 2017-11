四年生三個 松岡李那暗讚澳門大亨性能力

松岡李那。(翻攝自松岡李那IG)〔記者馮亦寧/綜合報導〕澳門太陽娛樂老闆「洗米華」周焯華與小三Mandy有第三胎,據報導已在九月出生,並安排小三與女兒一起回澳門住。

這場豪門桃花吵得沸沸揚揚,不但有正宮、小三、小四之爭,還一堆人等著看這些男女主角碰頭。

松岡李那(左)萬聖節扮成性感貓女。(翻攝自松岡李那IG)今年初曾被捲入桃色事件並被指為是小四的日模松岡李那,在香港出席公開活動時得知Mandy為洗米華生下女兒,不停以「wow」表達心情。

松岡李那除了驚訝之外,還反問:「oh, really? Wow, I don't know.」問起會不會恭喜洗米華,松岡李那則回答:「not sure,我不知道。」

不過沒過多久松岡李那再度表示驚奇,她問:「three child? wow easy to pregnant」感覺似乎對洗米華那麼「會生」相當吃驚。

松岡李那曾被說是洗米華小四。(翻攝自松岡李那IG)被問及自己會不會想要孩子,松岡李那輕巧回答:「hope in the feature, I never get baby, is god give them.」

日前萬聖節松岡李那也扮成性感貓女,還說當時自己人在日本東京,還會在東京停留一陣子宣傳自己自日本發明的新歌。

