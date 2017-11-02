學霸網紅33萬網友支持 自招生活白癡被店員狠吐槽

〔記者粘湘婉／台北報導〕高人氣Youtuber黃大謙講話犀利，藉由回覆酸民的留言系列影片爆紅，反諷社會現狀，YouTube頻道逾33萬網友訂閱，日前他受邀錄公視《誰來晚餐》，拜訪因為警察工作關係從新北市移居到金門16年的高捷一家人，他笑稱自己雖從小會讀書，卻是個徹頭徹尾的生活白癡，曾在餐廳點餐時做蠢事，被店員狠狠吐槽，讓他當場尷尬到不知如何是好。 YouTuber黃大謙 （中）錄《誰來晚餐》拜訪高捷一家人。（公視提供）

目前就讀政大大三的他，透露剛進大學時，曾列一份職業清單，第一個列的職業就是「網紅」，不過他開玩笑說知道自己可能當不久，因為觀眾可能會覺得幽默感不夠。他列的第二個職業則是婚禮攝影師，剛好他學傳播，有這方面的專業。黃大千說，如果婚禮攝影師再失敗可能就當個普通上班族。 黃大謙笑稱自己是生活白癡，常鬧出不少笑話。（翻攝自黃大謙粉絲專頁）

他錄製YouTube影片邏輯清晰有條理，當年指考成績更是花蓮一類組榜首，笑稱自己雖會念書，但生活中卻常鬧笑話，有次全家外出吃飯，他把菜單拿去櫃台，把單子在櫃台上隨手一放，等了將近30分鐘，卻遲遲沒人送菜，他去櫃檯確認後才發現，自己把菜單誤放到結完帳的那一疊，店員看到忍不住吐槽，「白癡喔，誰把菜單放這邊」，讓他在旁聽到，尷尬到不敢出聲承認。該集內容將於3日晚間9點播出。

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