限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

學霸網紅33萬網友支持 自招生活白癡被店員狠吐槽

2017/11/02 18:22

〔記者粘湘婉／台北報導〕高人氣Youtuber黃大謙講話犀利，藉由回覆酸民的留言系列影片爆紅，反諷社會現狀，YouTube頻道逾33萬網友訂閱，日前他受邀錄公視《誰來晚餐》，拜訪因為警察工作關係從新北市移居到金門16年的高捷一家人，他笑稱自己雖從小會讀書，卻是個徹頭徹尾的生活白癡，曾在餐廳點餐時做蠢事，被店員狠狠吐槽，讓他當場尷尬到不知如何是好。YouTuber黃大謙 （中）錄《誰來晚餐》拜訪高捷一家人。（公視提供）

目前就讀政大大三的他，透露剛進大學時，曾列一份職業清單，第一個列的職業就是「網紅」，不過他開玩笑說知道自己可能當不久，因為觀眾可能會覺得幽默感不夠。他列的第二個職業則是婚禮攝影師，剛好他學傳播，有這方面的專業。黃大千說，如果婚禮攝影師再失敗可能就當個普通上班族。黃大謙笑稱自己是生活白癡，常鬧出不少笑話。（翻攝自黃大謙粉絲專頁）

他錄製YouTube影片邏輯清晰有條理，當年指考成績更是花蓮一類組榜首，笑稱自己雖會念書，但生活中卻常鬧笑話，有次全家外出吃飯，他把菜單拿去櫃台，把單子在櫃台上隨手一放，等了將近30分鐘，卻遲遲沒人送菜，他去櫃檯確認後才發現，自己把菜單誤放到結完帳的那一疊，店員看到忍不住吐槽，「白癡喔，誰把菜單放這邊」，讓他在旁聽到，尷尬到不敢出聲承認。該集內容將於3日晚間9點播出。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
柯以柔婚變崩潰真相曝光 離婚關鍵是他們 柯以柔婚變崩潰真相曝光 離婚關鍵是他們
2017/11/02 11:06
對質小三哭到失魂…柯以柔婚變超展開「不離了」 對質小三哭到失魂…柯以柔婚變超展開「不離了」
2017/11/02 13:37
（更新）柯以柔尪是建中學霸？同學出面打臉是「惇敘商工」 （更新）柯以柔尪是建中學霸？同學出面打臉是「惇敘商工」
2017/11/02 14:22
柯以柔婚姻有問題被斷章取義 張克帆：男人偷吃就是王八蛋 柯以柔婚姻有問題被斷章取義 張克帆：男人偷吃就是王八蛋
2017/11/02 10:01
柯以柔腥夫不僅是富二代 還是建中跳級學霸？ 柯以柔腥夫不僅是富二代 還是建中跳級學霸？
2017/11/02 12:38
柯以柔廚師老公禿頭有小三 他納悶「長得醜不能娶美女？」 柯以柔廚師老公禿頭有小三 他納悶「長得醜不能娶美女？」
2017/11/02 10:36
第2個新娘！章子怡「撞色」宋慧喬 挨批高調無知 第2個新娘！章子怡「撞色」宋慧喬 挨批高調無知
2017/11/02 10:27
金柱赫今早出殯 女友憔悴淚別摯愛 金柱赫今早出殯 女友憔悴淚別摯愛
2017/11/02 12:55
不爽巨石強森！《玩命關頭》男星宣布退出 不爽巨石強森！《玩命關頭》男星宣布退出
2017/11/02 12:04
（影音）佩甄心疼柯以柔心上劃一刀 小禎暗插男方「很孬」 （影音）佩甄心疼柯以柔心上劃一刀 小禎暗插男方「很孬」
2017/11/02 14:55
柯以柔6年婚姻崩壞 清純小三正面照曝光 柯以柔6年婚姻崩壞 清純小三正面照曝光
2017/11/02 18:19
雙宋低調度蜜月 章子怡老公高調直播婚禮恐挨告 雙宋低調度蜜月 章子怡老公高調直播婚禮恐挨告
2017/11/02 16:37
Janet曬兒穿南瓜包屁衣 側臉像「他」超勾錐 Janet曬兒穿南瓜包屁衣 側臉像「他」超勾錐
2017/11/02 11:09
雙宋低調一身黑 情侶LOOK赴歐度蜜月 雙宋低調一身黑 情侶LOOK赴歐度蜜月
2017/11/02 13:39
柯以柔廚師尪偷吃 生活玩家諷「帥老公比較不會劈腿」 柯以柔廚師尪偷吃 生活玩家諷「帥老公比較不會劈腿」
2017/11/02 14:37
唐綺陽加持！金曲歌后攻蛋門票秒殺 唐綺陽加持！金曲歌后攻蛋門票秒殺
2017/11/02 13:45
張克帆安慰柯以柔 「她一直哭，哭的我心都快碎」 張克帆安慰柯以柔 「她一直哭，哭的我心都快碎」
2017/11/02 13:40
爆乳人妻舔甜筒練國標 這樣獻出第一次 爆乳人妻舔甜筒練國標 這樣獻出第一次
2017/11/02 13:00
野生霍建華日本被捕獲 同框林心如甜蜜進食早餐 野生霍建華日本被捕獲 同框林心如甜蜜進食早餐
2017/11/02 15:30
利菁建議柯以柔放生腥夫 自爆和尪簽好協議書 利菁建議柯以柔放生腥夫 自爆和尪簽好協議書
2017/11/02 16:50
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.