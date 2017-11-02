柯以柔6年婚姻崩壞 清純小三正面照曝光
2017/11/02 18:19
〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔與日本料理廚師郭宗坤6年婚姻生變，柯以柔在抓包老公與小三出國，又在小三家過夜後徹底崩潰，據柯以柔友人說，婚變爆發後，復合、維持分居或是離婚都是可能選項，但她已經身心崩潰，又要考慮小孩，還沒有辦法做出任何決定，被指為小三的員工，則是被肉搜，正面照因此曝光。小三被起底。（翻攝自臉書）
郭宗坤被爆偷吃後，柯以柔看到證據照片和影片，才發現早在2年前，就不斷有人碎嘴，稱這名員工與郭過從甚密，當時她選擇相信老公，不料仍換來背叛；但郭在事發後第一時間，卻惱羞向媒體嗆聲「她（指柯以柔）有想到我在外面有多難過嗎？害到我所有事情。」郭宗坤在臉書推廣同支酒，被起底是與小三的定情物。（翻攝自臉書）
於是郭和被指為小三的員工，連日來臉書都被幹譙留言灌爆，郭經營的餐廳甚至緊急公休1日，網友又肉搜出小三的照片；郭之前被指把妹招數，會把交往對象的照片印在店內販售的清酒瓶身，神韻確實一模一樣，她的長相頗為清純，與柯以柔E奶公主的性感形象完全相反。郭宗坤在臉書推廣同支酒，被起底是與小三的定情物。（翻攝自臉書）
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