也想要一隻！ 6歲小孩為IKEA設計的玩偶好可愛
IKEA今年推出第4屆SAGOSKATT系列，推出10位小朋友所設計的10隻玩偶，於全球販售，價格約69～169元。（IKEA提供）〔記者凃盈如／台北報導〕消費也能做愛心！IKEA宜家家居每年都會透過各種活動募集資金，來幫助弱勢兒童與其家庭，自2014年起，IKEA開始向全球的兒童募集創意繪畫，將他們的作品製成填充玩具（SAGOSKATT系列）在全球販售，所得也成為捐贈的一部分。
彩虹雲的設計者，是來自美國、8歲的卡洛琳，169元。（IKEA提供）今年SAGOSKATT系列步入第四屆，推出10隻玩偶，每隻都是小朋友揮灑的純真創意，包括沒有爪子和利牙的河馬鱷、長了獨角和彩虹翅膀的臘腸狗、笑咪咪的彩虹雲以及一隻名為「老虎」的獅子。台灣也有小朋友曾在2014年獲選，他所設計的老虎狗就是2015年全球販售的商品之一。宜家家居行銷總監程耀毅提到：「今年，除了IKEA基金會將持續捐款給世界各地需要幫助的兒童之外，在台灣，IKEA還會將兒童手繪系列SAGOSKATT的全數所得捐贈給台灣世界展望會，幫助台灣弱勢兒童有更美好的生活。」
可愛童趣的狐狸，設計者是來自澳洲、6歲的喬瑟夫，99元。（IKEA提供）今年IKEA將從11月5日開始，在全台5店舉辦第4屆「小小設計家繪畫比賽」。12月中旬選出20件作品到國外參賽，最後全球將有5件雀屏中選的作品會被製作成2018年的SAGOSKATT系列填充玩具，於全世界販售，讓孩子們透過自己的力量幫助全世界更多的兒童。活動自11月5至12月3日，報名詳情請至IKEA官網各分店頁面，或至各店客服櫃台洽詢。貓頭鷹，設計者-保奈美（Honami），8歲，日本，99元。（IKEA提供）蜘蛛，設計者-修伯特（Hubert），9歲，波蘭，69元。（IKEA提供）怪獸，設計者-秀雅（Su-ah），8歲，南韓，169元。（IKEA提供）