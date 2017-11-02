宇宙人洗腦神曲 竟然來自這裡！

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾入圍金曲樂團獎、由三位來自建中高材生組成的的宇宙人已經出道八年，雖然一路上曾經面無數轉折與低潮，但近期仍強勢推出新專輯《右腦Right Now》。

宇宙人經過無數挫折與低潮，仍以樂觀態度面對。（《MILK潮流誌》提供）最近行程滿檔的宇宙人，除宣傳專輯之外，更全心投入11月17、18日即將在華山Legacy舉辦的演唱會。

曾經成功攀登喜馬拉雅山，熱血舉動與無謂形象深植人心，有「白日夢冒險樂團」之稱的宇宙人，今年也受邀為汽車廣告代言，他們很滿意也很享受現在的狀況，覺得接到汽車廣告代言也算一種證明或肯定。

宇宙人說，很開心能代表年輕人，就連去吃麵的時候，也有阿姨對他們說：「啊！你們是不是那個汽車廣告的？」知名度大開的宇宙人也約定好，在下一個十年要一起再度攻頂喜馬拉雅山。

宇宙人用詼諧態度，用學生角度惡搞校歌。（《MILK潮流誌》提供）新專輯《右腦Right Now》當中，集結許多琅琅上口的旋律與歌詞，其中《Bon Bon Bon Bon》洗腦旋律，更讓人印象深刻。

宇宙人接受《MILK潮流誌》採訪時表示：「這首歌靈感來源非常有故事，要追溯到以前我們的校歌，曲終有一段樂器過門的旋律，聽起來就像Bon Bon Bon bon。因為學生都不愛唱校歌，每次校歌唱到一個段落時就惡搞加上Bon Bon Bon Bon合音，學長這樣唱，學弟就會學，這個唱法就這樣被流傳下來了。」

宇宙人還補充，Bon的另一意思就是崩潰，諧音的概念，就像歌詞裡提到考試成績、老師的臉、口袋沒錢都讓學生感到崩潰，帶點自嘲的感覺。

因為這首歌的關係，還找來同為建中出身的熊仔共同創作，從學生角度為出發，使它成為詼諧有趣的歌曲。

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