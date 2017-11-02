百貨狂抽大阪來回機票 週年慶就逛這間

新光三越台北天母店第13週年慶將於11月9日至11月26日登場，祭出化妝品滿2,000元送200元電子贈品禮券、全館滿5,000元送500元電子贈品禮券。（記者凃盈如攝）〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越台北天母店第13週年慶，將於11月9日至11月26日登場，向來經營社區有成的天母店，今年祭出獨家滿額抽獎，活動期間於全館憑貴賓卡消費累計滿5,000元即可參加抽獎，滿10,000元可抽2次，依此類推，有機會獲得華航日本單人經濟艙可訂位來回機票、北投老爺酒店食宿券、餐券等獎項，整體名額共計21名。

新光三越台北天母店推出限量KIEHL’S金盞花推薦組 價值4,620 元，特價3,375元。（新光三越提供）今年新光三越天母店雙管齊下，在高門檻和低門檻的優惠，都具備誘客力道，譬如化妝品祭出滿2,000元送200元電子贈品禮券的低門檻回饋，獨家特惠組也較去年增加1,000至2,000組，吸引不少新客群前來消費；針對高門檻的消費者，另獨家祭出滿15萬元、30萬元、50萬元乃至100萬元的卡友獨家回饋，品項包含Panasonic國際牌頂級奈米負離子吹風機、Panasonic國際牌8公升除濕機、LG空氣清淨機及iPhone 8 64G等，另有超過百件的1克拉鑽石商品企劃，總價值超過3,000多萬元，搶攻金字塔頂端消費者。

新光三越台北天母店推出獨家LANCOME 超進化肌因賦活露組，價值10,325元，特價4,590元，限量100組。（新光三越提供）新光三越台北天母店店長鄭清輝觀察到，天母地區消費者重視休閒活動，無論舉辦野餐、露營等活動都受到熱烈歡迎，且講究生活質感，今年針對居家業種再加強。目前全店表現較好的業種除了化妝品佔30%之外，餐飲佔20～25%、接著是便是佔10%的家用業種。營業副理林益任則提到，家用方面，今年引進綠的傢俱旗下關係企業「城市家居」，有別系統家具，提供消費者平價、能自由搭配的家飾品，另外亦強化香氛、小家飾等「輕家用」的商品結構，並引進西班牙進口的高級嬰幼兒品牌Nino、擴大丹麥專業兒童家具品牌FLEXA的營業面積至20坪，向重視育兒質感的客群招手。 LIFESPOT 坦克迷彩24吋行李箱（雪地叢林） 原價7,580元，特價5,280元。（新光三越提供） Jo Malone商品也列入化妝品滿2,000元送200元電子贈品禮券回饋。（新光三越提供）

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