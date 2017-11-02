小改款NISSAN SENTRA預售活動正式起跑

〔記者方維鐸／台北報導〕裕隆日產汽車今天宣布，小改款NISSAN SENTRA即將正式在國內市場亮相，體貼車主需求「為你設享」，車體外觀導入NISSAN新世代V-Motion元素，展現兼具流線與大器的造型設計，強化車內駕駛與乘坐舒適性，更同步新增搭載VDC車輛動態穩定系統、TCS循跡防滑控制系統、HSA斜坡起步輔助系統、最多6 SRS安全輔助氣囊、AVM 360度環景影像監控系統與BSW/RCTA後方盲區偵測系統等完整安全防護配備，大幅提升車輛駕駛主、被動安全，提供車主舒適享受的駕駛質感及安心從容的全面防護。 小改款NISSAN SENTRA為滿足車主對車輛外型、舒適及安全需求，以「為你設享」作為改款主軸，由NISSAN JAPAN操刀打造全球獨一無二的外型式樣，導入NISSAN新世代V-Motion元素。（裕隆日產提供）

小改款NISSAN SENTRA將自11月4日起至11月14日止開始預售，凡於期間內下訂即可獲得早鳥優惠好禮Samsonite貝殼旅行盥洗包，交車再贈送價值20,400元Samsonite頂級輕量行李箱，限量888組，送完為止，並可享NISSAN SENTRA限時榮耀預購優惠價70萬元起。 預售交車將贈送價值20,400元Samsonite頂級輕量行李箱，限量888組。（裕隆日產提供）

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