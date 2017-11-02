「限韓令」鬆綁？ 韓女團現身中國電視節目錄影

南韓女團「MAMAMOO」上月31日參加中國《四川衛視》的音樂節目錄影。圖為「MAMAMOO」上月初來台舉辦見面會。（資料照，記者王文麟攝）

〔即時新聞／綜合報導〕自從南韓去年7月公布部署「薩德」（THAAD）消息後，中國和南韓關係急凍，中國更祭出「限韓令」，導致許多韓流明星活動受阻，但日前有韓星現身在中國的電視節目上，外界觀察，似乎是「限韓令」有所鬆綁，業界也對2國關係回暖的期待感上升。

四川衛視介紹「MAMAMOO」。（圖擷取自四川衛視）

《韓聯社》報導，南韓女團「MAMAMOO」上月31日參加中國《四川衛視》的音樂節目錄影，業界人士也證實了此事；另外，雖然中國的大型影片平台還沒有動靜，但中小型的影片平台已出現引進韓劇的動向。

報導引述業界人士說法，指出南韓、中國外交部在官網發佈發佈「就雙邊關係的溝通結果」後，中國方面已有部分中小型影片平台，向南韓方接洽韓劇引進事宜。

與此同時，中國央視的體育頻道「體育世界」節目，在1日晚間播放長達30多分鐘的平昌冬奧會特輯。北京的消息人士透露，自從薩德入韓的決定公布後，央視從未播放過平昌或是有關南韓的節目；另一方面，中國媒體《鳳凰網》的中韓交流頻道，也在1日對平昌冬奧會聖火傳遞進行直播，吸引了超過50萬人次觀看，反應熱烈。

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