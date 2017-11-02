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應采兒早餐沒煮熟 陳小春霸氣吞下竟反嘔

2017/11/02 18:48

陳小春（左）一家三口上《爸爸去哪兒5》。（翻攝自《新浪娛樂》）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星應采兒在實境節目《爸爸去哪兒5》最新一集，與媽媽們一同現身。她雖不會下廚，仍早起為「夫小」準備早餐，陳小春捧場的大口吞進愛妻準備的饅頭，卻發現沒蒸熟，差點吐了出來，惹得應采兒哈哈大笑。

應采兒（右）早起準備早點。（翻攝自我是圈內密探微博）一大早，應采兒與媽媽們用現成食物，準備餃子、蛋餅、饅頭和拌麵等早點，她端著豐盛餐盤給陳小春。陳小春難得看到老婆下廚，開心的就拿了最喜歡吃的餃子，邊吃邊聽應采兒介紹餐點，得知唯獨饅頭是愛妻親手蒸的後，便默默放下別人太太做的餃子，改拿饅頭期待的說：「這個好吃。」

陳小春霸氣的把饅頭塞進嘴裡，正要大口品嘗時眉頭一皺，竟發現饅頭沒有熟，作嘔的差點將饅頭全吐了出來，接著放下饅頭，淡淡的說一句「吃不完了」。應采兒事後對有待加強的廚藝看很開，大呼「不用做，老公也很滿意，做老婆用的是腦」。難得下廚的應采兒（上圖右）親自蒸的饅頭沒熟。（合成圖，翻攝自我是圈內密探微博）

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