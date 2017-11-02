（影音）周采詩腰傷後盼懷孕 嘆此生和這2件事無緣

〔記者粘湘婉／台北報導〕周采詩腰椎間盤突出舊疾復發後，經過近5個月休養，今首度露面，出席公視新創電影《魚男》宣傳活動，她至今腰傷未癒，又被診斷出薦骨骨折，感嘆此生和激烈運動無緣，「衝浪和滑雪一輩子都無法做了」，就連睡覺也要雙腳夾枕頭才能睡，唯一慶幸是醫生表示生孩子不受影響，「如果懷孕，可能就一直躺床休養吧。」 周采詩（右起）、薛仕凌、薛提縈出席公視電影【魚男】記者會。（記者宋志雄攝）

她與另一半戀情長跑多年，羞認2人已於先前悄悄登記結婚，如今只差婚禮見證，被問到何時補辦，笑喊：「每年都想辦，但都一直拖著，說不定下個月就去了」，還透露看朋友辦婚禮，還當過新娘方的闖關關主，麻煩事太多，對於婚禮沒有多幻想，只希望簡單就好，甚至連高跟鞋都不想穿，「想穿平底鞋搭牛仔褲就好，我真的怕穿跟鞋會跌倒，不想把這個恐懼留到婚禮。」 周采詩在《魚男》中被薛仕凌殺害。（公視提供）

片中她與「大嘴巴」成員「40」薛仕凌有多場對手戲，40愛魚成痴，最後更發狂殺了女方，40入戲程度讓周采詩忍不住笑喊：「他眼神好可怕，好像真的殺過人一樣。」40則表示，對於變態殺人犯角色事前沒做太多準備，到場僅排練一次，就直接上陣，「身體就自己動起來了」，還笑稱殺人那場戲，導演只在小房間內架了固定攝影機就走出門，放他和周采詩自己演，最後是他自己還演到走出房門喊卡，逗笑眾人。該片5日晚間11點半公視播出，影音平台「公視+」已上線。

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