中國出動空拍機潛雙宋婚禮？ 韓警方：經查後是這國...

雙宋婚禮傳遭中國媒體用空拍機偷拍會場畫面，經南韓警方查證，是越南而非中國。（翻攝自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓巨星「雙宋」宋仲基、宋慧喬的世紀婚禮於10月31日圓滿落幕，事前小倆口透過公司三申五誡，一切低調舉辦，不會曝光婚禮現場狀況。但卻有媒體報導「中國派出空拍機硬幹」潛入婚禮且已立案調查，但經南韓警方查證後，證實確有空拍機潛入，但並非來自中國，而是越南。

韓媒《edaily》先前報導中媒《鳳凰網》婚禮當天，未經允許使用空拍機偷拍場內畫面，該媒體的負責人目前已被警方立案，難逃刑事責任。

但據《體育朝鮮》今（2）日報導，警方承認的確接到有人舉報空拍機，但違法者經查是越南人，經調查並沒有掌握空拍的證據，因此並未立案，僅處以罰款。

因南北韓目前仍在對峙狀態，基於國安考量，首爾市內大部分區域都不能以空拍機拍攝，雙宋舉行婚禮的新羅飯店更有一部分被設為「A級飛行禁止區域」，如使用空拍機將觸犯《航空安全法》，恐被判以200萬韓元（約5.3萬台幣）以下的罰款，偷拍者也將面臨刑事處罰。

但針對兩人共同好友中國女星張子怡涉嫌裡應外合而，幫助老公汪峰經營的影音網站「碎樂」更全程直播婚禮過程，打破雙宋婚禮低調進行的計畫，韓媒則未有相關澄清報導。

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