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《兩天一夜》結兄弟情 鄭俊英見不到金柱赫遺容淚崩

2017/11/02 17:30

金柱赫和鄭俊英在《兩天一夜》培養出深厚兄弟情。（翻攝自IG）〔記者羅子欣／綜合報導〕韓星金柱赫周一發生車禍意外，搶救後仍不治身亡，享年45歲，突然的悲劇震驚南韓演藝圈。金柱赫今早出殯，和他共同主持《兩天一夜》第三季的鄭俊英，卻因為人在庫克群島深山拍攝《叢林的法則》，當地訊號不佳無法聯繫上，導致今天才得知好友死訊，據悉鄭俊英打擊太大，崩潰不停痛哭，但當地沒有直飛南韓班機，因此仍見不到好友最後一面。

韓星金柱赫周一車禍身亡，今早出殯。（翻攝自news01）金柱赫和鄭俊英以及其他班底在《兩天一夜3》中吵吵鬧鬧，培養出深厚感情與默契，雖然他後來為回歸演員身份請辭該節目，最後一集仍感性告白：「《兩天一夜》的工作夥伴是我演出生涯中，遇過最棒的一群人。」他請辭後仍持續和班底們連絡。

鄭俊英最晚知道金柱赫死訊，還見不到對方最後一面，令人心疼。（翻攝自topstarnews）今早節目製作組才連繫上鄭俊英並告知金柱赫死亡噩耗，考量到鄭俊英精神狀況與天候不佳，節目組特地縮短一天拍攝行程，並極力安撫鄭俊英，也盡力安排最快的時間內回到南韓，不過，鄭俊英最晚知道金柱赫死訊，還無法為他送行，令許多網友非常心疼，有人忍不住痛批電視台：「節目做了6年，連緊急聯絡都沒應變措施，不像話。」

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