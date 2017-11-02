（影音）腰傷影響做人？周采詩曝醫生這樣說...
2017/11/02 17:27
〔記者洪素津／台北報導〕周采詩和團體「大嘴巴」成員薛仕凌40合演公視新創電影《魚男》今兩人出席媒體茶敘，40這次挑戰喜歡魚的變態殺人犯，沉默學習殺魚技巧到等級提升到殺人，這讓對戲的周采詩是快要嚇死，周采詩日前驚傳因為腰傷辭演三立《真情之家》今露面周采詩坦言到現在腰還是在痛，就連打噴嚏我也還要扶著腰。周采詩出席公視電影【魚男】記者會。（記者宋志雄攝）
周采詩日前尾椎椎間盤突出舊疾復發，休養幾個月後周采詩挑戰受害人一角，坦言腰傷還是有點不適，她坦言這輩子大概都不能玩滑雪和衝浪的激烈運動，問及生孩子是否會有影響？醫生是說不會有影響。至於現正感情狀況是否步入婚姻？周采詩反映似乎已登記，打哈哈說「只差婚禮啦！」周采詩（右起）、薛仕凌、薛提縈出席公視電影【魚男】記者會。（記者宋志雄攝）
另問周采詩談及劇中角色，表示真的有被40嚇到，再殺我的那場戲，40拿刀架著我還用氣音在我耳邊說話，那種溫柔的氣音真的好恐懼，問及會不會對40有陰影，周采詩連忙說不會啦！根本崇拜了。周采詩（右起）、薛仕凌出席公視電影【魚男】記者會。（記者宋志雄攝）
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