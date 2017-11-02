感恩節將至 美味火雞饗宴最應景！

〔記者莊士賢／台北報導〕感恩節是美國重要節日之一，在此佳節許多家庭闔家團聚及享用火雞大餐，隨著感恩節即將到來，飯店業者們也應景推出各式火雞饗宴讓大家歡度佳節。

因應感恩節君品酒店推出「傳家八寶火雞禮籃」。（君品酒店提供）因應感恩節，君品酒店推出連年熱銷的「傳家八寶火雞禮籃」，另外，為符合小家庭的需求，還提供法式胡桃派、美式南瓜派等多樣外帶單點品項，即日起至12月31日接受預訂，火雞禮籃價格5,280元、各式感恩單點品項420元起。八寶火雞依循傳統火雞烹調手法，選擇油脂分布均勻、肉質細緻、重達6公斤的火雞，八寶內餡精選八種食材並運用中菜的烹調手法，讓西式的火雞料理融合進獨特的中式風味。

感恩節即將到來，麗緻餐旅集團旗下亞緻餐飲推出感恩火雞禮盒。（亞都麗緻提供）麗緻餐旅集團旗下亞緻餐飲即日起至12月31日，於麗緻坊與麗緻巴賽麗門市，推出感恩火雞禮盒，每組3,280元，11月30日前購買享早鳥優惠價每組2,880元，緻友會員可享餐飲點數600點加價1,980元兌換感恩火雞禮盒。感恩火雞禮盒內含美式烤火雞、培根炒甘藍與甘甜紅薯泥，搭配兩款鹹甜醬汁，烤火雞選擇美國原裝進口火雞，填滿以燻肉、杏桃、栗子、法國麵包與醇厚鮮奶油調製的餡料，外層鑲上培根薄片，再以高溫烘烤。另外，台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳於11月20日至26日感恩節當週，也提供6至8人份感恩火雞全餐以及炭烤火雞胸個人套餐，價格1,160元起+10%。

歡慶感恩節，台北喜來登The Deli烘焙坊推出多款感恩節外帶組合。（台北喜來登提供）台北喜來登The Deli烘焙坊即日起推出三款感恩節外帶組合：「香烤火雞歡樂組合」、「爐烤牛肉溫馨組合」及「維吉尼亞火腿感恩組合」，每款組合售價2,900元起。另外還有「香烤火雞繽紛共享組合」，每組售價4,000元，除了火雞之外，還有燻肉栗子玉米餡、迷迭香炒洋芋、田園沙拉佐和風油醋汁、香料炒鮮蔬、紫薯麵包及國王派，搭配吉伯特黑胡椒火雞醬和橙香蜂蜜蔓橘醬。購買任一款感恩外帶組合，還可享每份加價900元優惠升級「派對組合」，11月30日前預訂付清還享9折優惠。

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