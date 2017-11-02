別傷腦筋了 最方便的耶誕大餐和年菜都在這

全家首波年菜預購瞄準民眾聖誕大餐需求，獨家導入永豐餘生技聖誕餐點系列，簡單料理即可端出豐盛大餐。（全家提供）〔記者林欣若／台北報導〕進入年底，重要節慶接二連三，耶誕節、跨年、農曆新年都是重要聚會，餐飲也成了熱門話題，全家便利商店今年年菜檔期拉長戰線，自11/8至2/8推出年菜預購活動，首波瞄準歲末聖誕節慶及入冬溫轉商機，擬定「聖誕經典餐」、「鍋物」兩大商品線打頭陣，共推出超過30款名店、名廚商品搶市。

永豐餘生技台灣正黑豬川味麻辣鍋，剛好是小家庭一餐可食用完的份量，售價499元。（全家提供）看好近年消費者健康意識抬頭，食材來源成消費者考量重點，全家首度攜手永豐餘生技，推出食材從產地到餐桌一條龍的安心年菜系列，提供喜愛品味料理、重視好食材的消費者不同選擇。

全家獨家引進老協珍與三麗鷗合作的2018 Hello Kitty闔家團圓佛跳牆，加入各式海陸珍饈，外鍋為經典偶像Hello Kitty，原價3980元，限量優惠價3480元。（全家提供）永豐餘生技此次邀請「廚房裡的人類學家」之稱的美食家莊祖宜助陣開發聖誕餐點，只要簡單料理即可端出豐盛大餐。聖誕前菜部份推出奶油焗烤馬鈴薯，採用安心馬鈴薯，搭配進口法國鐵塔鮮奶油、丹麥莫札里拉起司，民眾簡單覆熱即可上菜，售價390元。主菜則推出法式經典油封鴨腿，結合在地食材，選用台灣宜蘭櫻桃鴨，遵循法式傳統作法，以香料及鴨油低溫封存，解凍後小火煎至雙面金黃即可食用。

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