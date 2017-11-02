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首頁 > 婉君推

周潤發撂話不會娶 發嫂用「無條件的愛」等到求婚！

2017/11/02 18:19

周潤發（左）與老婆陳薈蓮（右），結婚30年依舊恩愛，是演藝圈中的「模範夫妻」。（資料照，香港明報提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕港星周潤發和老婆「發嫂」陳薈蓮結婚31年恩愛如昔，是不少人眼中的「神仙眷侶」，一向低調的「發嫂」近日卻接受港媒訪問，暢談過去、以及夫妻間私事，她表示周潤發非常愛惜老婆，不過卻在兩人剛認識時，曾向她放話「你要記住，我不會娶你」

陳薈蓮近日接受香港《蘋果日報》訪問，大爆兩人交往內幕，陳薈蓮透露，周潤發在與她交往之初，就向她表態「不會結婚」，原來有過一段婚姻的周潤發，與前妻女星余安安有過一段9個月的短命婚姻，因此不想重蹈覆轍。不過陳薈蓮當時並沒有被嚇跑，她抱持著「愛一個人是沒有條件的」之態度打動周潤發的心。此外，她還爆料周潤發是在沒有鮮花戒指的情況下，簡單一句「我們不如結婚」就向她求婚，陳薈蓮表示當時也沒有多想，只覺得被周潤發求婚是意外驚喜。兩人隨後就在美國登記結婚，當時周潤發只花15美元（約台幣450元）辦理結婚註冊，就將陳薈蓮娶回家，讓不少人驚嘆不已。

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