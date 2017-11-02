你還在喝阿華田嗎？ 這樣吃才過癮！

〔記者林欣若／台北報導〕阿華田是許多人的早餐飲品，品牌歷經110年，陪伴不少人的早餐歲月，阿華田新品「脆酷力抹醬」正式登台，融合經典巧克力麥芽與脆酷顆粒，歐洲上市至今平均每5秒賣出一罐，堆疊起來相當於888座阿爾卑斯山的高度。 阿華田脆酷力抹醬以獨家技術於香濃抹醬中，增添麥香脆酷顆粒，打造出全世界獨一無二的咔滋咔滋脆酷口感。（阿華田提供）

傳承阿華田百年品牌的專業知識，阿華田「脆酷力抹醬」由瑞士專業團隊以長達7年時間研發配方，於瑞士城鎮─諾埃內格Neuenegg生產直送台灣，內含33%阿華田巧克力麥芽，並以獨家技術於香濃抹醬中增添麥香脆酷顆粒，打造出全世界獨一無二的咔滋咔滋脆酷口感及獨特麥芽風味的超美味抹醬。 阿華田脆酷力抹醬可搭配可麗餅或麵包。（阿華田）

阿華田「脆酷力抹醬」獨創於添加麥香脆酷顆粒，創造出與眾不同的風味與口感享受，無論是早餐或下午茶，搭配可麗餅、鬆餅或是麵包，咔滋咔滋的口感讓大人、小孩都能一口就上癮。 阿華田脆酷力抹醬在台全面新上市 ，380公克售價239元（阿華田提供）

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