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真的有透視黑！HTC全螢幕旗艦U11+搶先iPhone X 今起免2萬開賣

2017/11/02 16:55

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X明日開賣，今日在台亮相的HTC首款全螢幕旗艦U11+不怕硬碰，旋即今起在全台HTC專賣店、網路商店販售，共64GB、128GB二版本，單機售價分別1萬9900、2萬1900元。此外，再度由五月天代言。HTC U11+台灣今日起開賣，單機售價1萬9900元起。（記者吳佩樺攝）

如同傳言，6吋U11+的賣點除了是HTC首款18：9全螢幕手機以及升級上代U11主打的側框感應，另一大噱頭是採用半透明玻璃背蓋設計，其中「透視黑」版本能看見手機內少部分的結構，但並不是原先被爆料的無線充電，而是NFC線圈；U11+並沒有無線充電功能。首先上市黑色，藍色和話題十足的透視黑要等第二波。HTC U11+的透視黑，採用半透明設計，能看見手機內部的NFC結構。（記者吳佩樺攝）HTC U11+強調直覺性操作，例如在手機螢幕的任何位置，用手指往上滑，就能進入應用程式頁面。（記者吳佩樺攝）

此外，側壓感應加入「側框啟動」功能，只要壓一下手機側框就能叫出快捷列，可自訂愛用程式或常用連絡人。照相部分，主相機規格和U11相同，1200萬畫素支援OIS光學防手震和快速對焦。前鏡頭雖然降為800萬畫素，但可拍85度廣角。

其他配置高通S835處理器、Android 8.0系統。防水提升IP68，電池加大3,930mAh，電力增加30%。

HTC U11+側框感應加入「側框啟動」功能，只要壓一下手機側框就能叫出快捷列。（記者吳佩樺攝）HTC U11+前鏡頭雖然降為800萬畫素，但可拍85度廣角。（記者吳佩樺攝）HTC U11+和U11一樣主打高音質，錄影可3D收音。（記者吳佩樺攝）HTC U11+有透視黑、藍和黑三色。（記者吳佩樺攝）

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