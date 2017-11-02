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（影音）陳亞蘭曝楊麗花迷科技 但「動口不動手」

2017/11/02 16:42

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳亞蘭今以小生扮相，出席台師大首創定格式揭幕記者會，席間文化部長鄭麗君、台師大校長張國思和立委蘇巧慧等人都出席盛會。陳亞蘭今讚賞楊麗花寶刀未老，作為歌仔戲的總導演，先前拍一場在書館的戲，「她一瞄就知道重點在哪，原來是書放得不夠多，也沒有畫，後來一加上去，果然味道十足！」她說楊麗花現在也很會用科技通訊軟體，因此大小事仍要像她請益，但她僅是看完訊息，就吩咐旁人負責回應，標準的動口不動手，讓大夥大笑。陳亞蘭出席台師大【國際時尚】GF-EMBA第二屆研究生畢展【YES I DO】揭幕記者會，並以小生扮相演出。（記者陳奕全攝）

她接著感嘆《忠孝節義》開拍至今，常遭遇台灣沒有古代場景的問題，進行不易，先前重金在宜蘭搭船景，原本與廠商溝通未果，後來卻因大家都指名要參觀這艘船，因而能夠保留原本想要的造型，她笑說：「還好有國寶楊麗花3字出馬，大家把船當觀光景點！」陳亞蘭出席台師大【國際時尚】GF-EMBA第二屆研究生畢展【YES I DO】揭幕記者會，並以小生扮相演出。（記者陳奕全攝）

陳亞蘭今年考取台師大第二屆國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA），她今坦承忙拍歌仔戲《忠孝節義》，雖已註冊，但沒付學分費，還沒正式上課，「原本以為楊阿姨（楊麗花）的戲會拖一陣子才開拍，就有時間上課，沒想到速度這麼快！」但她拍胸脯保證12月一定會去上課。

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